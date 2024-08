SV Wolfau schickt Mariasdorf mit 7:0-Packung auf die Heimreise

Spielberichte

Der SV Wolfau hat in der 4. Runde der 2. Klasse Süd A ein beeindruckendes Zeichen gesetzt und den SC Mariasdorf mit 7:0 besiegt. Bereits zur Halbzeit führte das Heimteam mit 4:0 und ließ in der zweiten Hälfte keine Zweifel aufkommen. Emil Hamzagic war mit drei Treffern der überragende Mann des Spiels.

Hamzagic schnürt Dreierpack

Schon zu Beginn der Partie zeigte der SV Wolfau, dass er die Niederlage aus der vorherigen Runde gegen Welgersdorf vergessen machen wollte. Bereits in der 2. Minute brachte Emil Hamzagic die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Wolfau dominierte das Spielgeschehen und ließ dem SC kaum Raum zur Entfaltung. In der 16. Minute war es erneut Hamzagic, der auf 2:0 erhöhte.

Die Heimelf setzte die Gäste weiterhin unter Druck und erarbeitete sich eine Torchance nach der anderen. In der 25. Minute erhöhte Luka Kurecki auf 3:0, was das Spiel schon frühzeitig entschied. Noch vor der Halbzeitpause setzte Hamzagic dann noch einen drauf und erzielte sein drittes Tor zum 4:0. Damit ging der SV Wolfau mit einer komfortablen Führung in die Halbzeitpause.

Wolfauer Dominanz auch in Halbzeit zwei

Nach dem Seitenwechsel machte der SV Wolfau genau da weiter, wo er in der ersten Hälfte aufgehört hatten. In der 48. Minute erhöhte Kurecki auf 5:0. Die Gäste aus Mariasdorf hatten in dieser Phase des Spiels keinerlei Antworten auf die Offensivkraft der Gastgeber.

Auch nach dem fünften Tor ließ Wolfau nicht nach und in der 52. Minute war es Marco Fink, der das halbe Dutzend vollmachte und auf 6:0 stellte. Trotz der aussichtslosen Situation zeigten die Gäste aus Mariasdorf eine verbesserte Leistung im Vergleich zur ersten Halbzeit. Dennoch konnten sie den Ehrentreffer nicht erzielen.

Die Dominanz der Heimelf setzte sich fort, und in der 84. Minute krönte Jakob Madl die überragende Leistung des SV Wolfau mit dem siebten Treffer. Nach 90 Minuten und einer kurzen Nachspielzeit pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab und besiegelte den deutlichen 7:0-Erfolg des SV Wolfau.

