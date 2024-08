Heimsieg für ASK Goberling gegen ASK Jabing

Spielberichte

Details Sonntag, 25. August 2024 19:46

In einem torreichen Duell der 2. Klasse Süd A (BGLD) trafen der ASK Goberling und der ASK Jabing aufeinander. In einem intensiven Spiel konnte sich der ASK Goberling am Ende mit einem 4:2-Erfolg durchsetzen. Die Gastgeber zeigten dabei eine beeindruckende Moral und drehten das Spiel nach einem frühen Rückstand.

Frühe Führung für ASK Jabing - Hausherren drehen das Spiel im Schnelldurchlauf

Die Partie begann mit viel Engagement von beiden Seiten. Bereits in der 24. Minute konnte Felix Deutsch die Gäste aus Jabing in Führung bringen. Sein Treffer zum 0:1 ließ die Anhänger des ASK Jabing jubeln und setzte die Hausherren unter Druck.

Doch der ASK Goberling ließ sich von diesem Rückschlag nicht entmutigen. Nur sechs Minuten später, in der 30. Minute, gelang Thorsten Schranz der Ausgleichstreffer. Schranz nutzte eine Unachtsamkeit in der Defensive der Gäste und brachte den Ball sicher im Netz unter. Die Euphorie war bei den Gastgebern spürbar, und es dauerte nicht lange, bis sie erneut zuschlugen.

In der 34. Minute war es Raphael Schermann, der mit einem präzisen Schuss den Ball zum 2:1 ins Tor beförderte. Innerhalb von nur vier Minuten drehte der ASK Goberling somit das Spiel und ging mit einer verdienten Führung in die Halbzeitpause.

Starke zweite Halbzeit von ASK Goberling

Der ASK Goberling kam hochmotiviert aus der Kabine und setzte seinen Gegner sofort unter Druck. Diese Entschlossenheit zahlte sich in der 48. Minute aus, als Mate Kleman den Spielstand auf 3:1 erhöhte.

Die Gäste aus Jabing gaben sich jedoch nicht geschlagen. In der 66. Minute wurde ihnen ein Elfmeter zugesprochen, der für Aufregung auf dem Spielfeld sorgte. Zoran Lukavecki verwandelte den Strafstoß sicher und verkürzte auf 3:2. Das Spiel blieb somit spannend und offen.

Doch der ASK Goberling ließ sich von dem Anschlusstreffer nicht aus der Ruhe bringen. Sie kontrollierten weiterhin das Spiel und setzten in der 85. Minute den Schlusspunkt. Erneut war es Mate Kleman, der mit seinem zweiten Treffer des Tages das 4:2 erzielte und damit den Sieg für seine Mannschaft sicherte. Kleman avancierte mit seiner starken Leistung zum Mann des Spiels und belohnte sein Team mit drei wichtigen Punkten.

Mit diesem Sieg festigte der ASK Goberling seine Position in der Tabelle und konnte in der 4. Runde der 2. Klasse Süd A (BGLD) wichtige Punkte sammeln.

2. Klasse Süd A: Goberling : Jabing - 4:2 (2:1)

85 Mate Kleman 4:2

68 Zoran Lukavecki 3:2

48 Mate Kleman 3:1

34 Raphael Schermann 2:1

30 Thorsten Schranz 1:1

24 Felix Deutsch 0:1

