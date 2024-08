SV Welgersdorf gewinnt beim SC Schachendorf deutlich

Spielberichte

Details Sonntag, 25. August 2024 19:47

Der SV Welgersdorf hat in der 4. Runde der 2. Klasse Süd A (BGLD) einen klaren 4:0-Auswärtssieg gegen den SC Schachendorf eingefahren. Die Gäste dominierten die Partie von Anfang an und konnten durch Tore von Barnabas Bako, Raphael Schwarz, Markus Kamper und Balazs Velencei einen verdienten Sieg feiern. SC Schachendorf hingegen fand keine Mittel gegen die gut organisierte Defensive des SV Welgersdorf und blieb über die gesamte Spieldauer torlos.

Erste Halbzeit: SV Welgersdorf geht in Führung

Die Partie begann ohne großes Abtasten, und beide Teams suchten von Beginn an den Weg nach vorne. Die ersten Minuten waren von intensiven Zweikämpfen im Mittelfeld geprägt. In der 31. Minute gelang es dem SV Welgersdorf, die Defensive des SC Schachendorf erstmals zu durchbrechen. Barnabas Bako erzielte das 0:1 für die Gäste und setzte damit ein erstes Zeichen. Der SC Schachendorf versuchte daraufhin, den Rückstand schnell zu egalisieren, kam jedoch kaum zu nennenswerten Chancen. Die Defensive des SV Welgersdorf stand sicher und ließ wenig zu. Somit ging es mit einer 0:1-Führung für die Gäste in die Halbzeitpause.

Zweite Halbzeit: SV Welgersdorf geigt auf und gewinnt klar

Nach dem Seitenwechsel erhöhte der SV Welgersdorf den Druck und setzte die Abwehr des SC Schachendorf immer wieder unter Druck. In der 58. Minute war es dann Raphael Schwarz, der nach einem schönen Spielzug das 0:2 erzielte. Der SC Schachendorf wirkte danach zunehmend verunsichert und konnte dem spielerischen Übergewicht der Gäste wenig entgegensetzen.

In der 76. Minute machte Markus Kamper mit seinem Treffer zum 0:3 alles klar. Der SC Schachendorf bemühte sich weiterhin, zumindest den Ehrentreffer zu erzielen, blieb aber gegen die starke Abwehr des SV Welgersdorf erfolglos. Kurz vor dem Ende der Partie setzte Balazs Velencei den Schlusspunkt und erzielte in der 87. Minute das 0:4.

Der SC Schachendorf zeigte sich kämpferisch, konnte jedoch die Überlegenheit des SV Welgersdorf an diesem Tag nicht durchbrechen. Der Abpfiff erfolgte nach 90 Minuten, und das Spiel endete mit einem klaren 0:4 für den SV Welgersdorf, der damit einen wichtigen Auswärtssieg feiern konnte.

2. Klasse Süd A: Schachendorf : Welgersdorf - 0:4 (0:1)

87 Balazs Velencei 0:4

76 Markus Kamper 0:3

58 Raphael Schwarz 0:2

31 Barnabas Bako 0:1

