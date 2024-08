Szalai-Fünferpack: UFC Oberschützen deklassiert SG Redlschlag

Spielberichte

Details Sonntag, 25. August 2024 19:48

Der UFC Oberschützen hat in der vierten Runde der 2. Klasse Süd A (BGLD) einen deutlichen 6:1-Auswärtssieg gegen die SG Redlschlag eingefahren. Vor allem Roland Szalai war in Bestform und steuerte allein fünf Treffer bei. Die Gastgeber konnten nur zwischenzeitlich verkürzen, hatten jedoch letztlich keine Chance gegen die offensiv stark aufspielenden Gäste.

Szalai eröffnet den Torreigen in Akt eins

Das Spiel begann mit einem ausgeglichenen Schlagabtausch, doch in der 30. Minute gelang dem UFC Oberschützen der erste Treffer. Roland Szalai nutzte eine Chance gekonnt aus und brachte sein Team mit 1:0 in Führung. Die erste Halbzeit blieb trotz weiterer Bemühungen beider Mannschaften torlos, sodass die Gäste mit einer knappen Führung in die Pause gingen.

Oberschützen zieht davon - Szalai brilliert

Die zweite Halbzeit begann für den Gast ideal – mit einem Tor von Roland Szalai. In der 49. Minute baute er die Führung der Gäste auf 2:0 aus. Das Spiel nahm an Intensität zu, und SG Redlschlag versuchte, den Anschluss zu finden, doch die Abwehr des UFC Oberschützen stand sicher. In der 75. Minute war es erneut Szalai, der mit seinem dritten Treffer zum 3:0 erhöhte und die Weichen endgültig auf Sieg stellte.

Nur zwei Minuten später, in der 77. Minute, konnte Alex Jose De Paula für SG Redlschlag auf 1:3 verkürzen und hoffte, das Spiel noch einmal spannend machen zu können. Doch diese Hoffnung währte nicht lange. Bereits in der 78. Minute stellte Dominik Tibor Prán mit seinem Treffer zum 4:1 den alten Abstand wieder her.

In der Schlussphase des Spiels drehte Roland Szalai noch einmal richtig auf. In der 82. Minute erzielte er sein viertes Tor des Abends und erhöhte auf 5:1 für den UFC Oberschützen. Und nur zwei Minuten später setzte er mit dem Treffer zum 6:1 den Schlusspunkt unter eine beeindruckende Leistung.

Nach 92 Minuten beendete der Schiedsrichter das Spiel, und der UFC Oberschützen konnte einen verdienten 6:1-Auswärtssieg feiern. Für SG Redlschlag war es ein bitterer Abend, an dem sie sich einer starken Gäste-Mannschaft geschlagen geben mussten.

2. Klasse Süd A: Redlschlag : Oberschützen - 1:6 (0:1)

84 Roland Szalai 1:6

82 Roland Szalai 1:5

78 Dominik Tibor Prán 1:4

77 Alex Jose De Paula 1:3

75 Roland Szalai 0:3

49 Roland Szalai 0:2

30 Roland Szalai 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.