Riedlingsdorf dreht das Spiel bei Buchschachen im Finish

Spielberichte

Details Sonntag, 25. August 2024 19:50

Der SC Buchschachen startete vielversprechend in die Partie und führte zur Halbzeit mit 2:0 gegen Riedlingsdorf am Samstag in Runde 4 der 2. Klasse Süd A. Doch die Gäste gaben nicht auf und zeigten eine beeindruckende zweite Halbzeit, in der sie vier Tore erzielten und das Spiel mit 2:4 für sich entschieden. Damit holt sich Riedlingsdorf drei Zähler in der Fremde.

Blitzstart für Buchschachen - komfortables 2:0 zur Pause

Die Begegnung zwischen SC Buchschachen und Riedlingsdorf begann furios. Bereits in der sechsten Minute ging Buchschachen durch Leotrim Avdyli in Führung. Avdyli nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr von Riedlingsdorf und schob den Ball gekonnt ins Netz. Die Gastgeber spielten danach weiter druckvoll und ließen den Gästen wenig Raum zur Entfaltung.

In der 41. Minute konnte Buchschachen die Führung sogar ausbauen. Florim Gashi erzielte das 2:0, nachdem er sich im Strafraum durchgesetzt hatte und den Ball unhaltbar für den Torhüter von Riedlingsdorf ins Tor schoss. Mit dieser komfortablen Führung ging es in die Halbzeitpause, und alles schien auf einen sicheren Sieg für die Gastgeber hinzudeuten.

Riedlingsdorfs beeindruckende Aufholjagd - Entscheidung auf den letzten Metern

Nach dem Seitenwechsel zeigte Riedlingsdorf ein völlig anderes Gesicht. Die Gäste kamen hochmotiviert aus der Kabine und setzten Buchschachen von Beginn an unter Druck. In der 55. Minute gelang Franko Zitkovic der Anschlusstreffer zum 2:1 per Elfmeter. Dieser Treffer gab Riedlingsdorf sichtlich Auftrieb und leitete die Wende ein.

Die Schlussphase der Partie wurde besonders dramatisch. In der 85. Minute gelang Semir Huremovic der vielumjubelte Ausgleich zum 2:2. Huremovic setzte sich im Strafraum durch und ließ dem Torhüter von Buchschachen keine Chance. Doch Riedlingsdorf war damit noch nicht zufrieden. In der 90. Minute schlug Huremovic erneut zu und brachte seine Mannschaft mit 2:3 in Führung. Die Gäste spielten nun wie entfesselt und setzten alles daran, den Sieg perfekt zu machen.

Nur wenige Augenblicke später, in der 93. Minute, sorgte Alexander Zapfel mit seinem Tor zum 2:4 für die endgültige Entscheidung. Zapfel nutzte eine Unsicherheit in der Abwehr von Buchschachen und schoss den Ball souverän ins Tor. Kurz darauf beendete der Schiedsrichter das Spiel, und Riedlingsdorf konnte einen beeindruckenden Auswärtssieg feiern.

Für den SC Buchschachen war es eine bittere Niederlage, nachdem sie zur Halbzeit noch mit 2:0 geführt hatten. Riedlingsdorf hingegen zeigte eine beeindruckende Moral und kämpfte sich mit einer starken zweiten Halbzeit zurück ins Spiel. Die Gäste belohnten sich letztlich für ihre Bemühungen und konnten drei wichtige Punkte mit nach Hause nehmen.

2. Klasse Süd A: Buchschachen : Riedlingsdorf - 2:4 (2:0)

92 Alexander Zapfel 2:4

90 Semir Huremovic 2:3

85 Semir Huremovic 2:2

55 Franko Zitkovic 2:1

41 Florim Gashi 2:0

6 Leotrim Avdyli 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.