Spannendes Unentschieden zwischen UFC Oberschützen und ASK Goberling

In der 5. Runde der 2. Klasse Süd A (BGLD) lieferten sich UFC "PG-Cars" Oberschützen und ASK Skoda Simon Goberling ein packendes Duell, das mit einem 2:2-Unentschieden endete. Die Partie bot den Zuschauern zahlreiche Höhepunkte und eine beeindruckende Aufholjagd der Gäste in der zweiten Halbzeit. Der Endstand von 2:2 spiegelte die kämpferische Leistung beider Mannschaften wider.

Hausherren gehen vor der Pause in Front - Traumtor nach Wiederbeginn

Mit dem Anpfiff um 16:30 Uhr begann ein intensives Spiel im Stadion von UFC Oberschützen. Bereits nach 44 Minuten konnten die Gastgeber in Führung gehen. Roland Szalai erzielte das 1:0 für UFC Oberschützen, als er einen präzisen Schuss im Tor von ASK Goberling unterbrachte. Mit dieser Führung ging es in die Halbzeitpause, und die Heimmannschaft schien auf dem besten Weg zu sein, die Partie für sich zu entscheiden.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit setzte UFC Oberschützen seine Angriffe fort und baute die Führung weiter aus. In der 52. Minute gelang Adrián Ferenc Prán ein sensationelles Tor aus 16 Metern Entfernung, das genau im Kreuzeck landete. Mit diesem Treffer zum 2:0 schien das Spiel in Richtung der Gastgeber zu kippen. Die Fans von UFC Oberschützen waren in Feierlaune, während die Gäste aus Goberling unter Druck gerieten.

Die Aufholjagd von ASK Goberling

Doch ASK Goberling gab sich nicht geschlagen. In der 64. Minute rettete Bernhard, der Torhüter von UFC Oberschützen, seine Mannschaft mit einer weltklasse Parade und verhinderte zunächst den Anschlusstreffer. Doch der Druck der Gäste ließ nicht nach, und ihre Beharrlichkeit wurde belohnt.

In der 73. Minute gelang Raphael Schermann der erste Treffer für ASK Goberling, der das Spiel wieder spannend machte. Sein Tor zum 2:1 gab den Gästen neuen Auftrieb und setzte UFC Oberschützen unter Druck. Die Abwehr der Heimmannschaft musste sich nun auf eine intensive Schlussphase einstellen.

ASK Goberling setzte seine Angriffe fort und in der 78. Minute war es Balazs Meszlenyi, der den Ausgleich erzielte. Sein Tor zum 2:2 brachte die Gäste wieder ins Spiel und sorgte für Jubel bei den mitgereisten Fans. Die Gastgeber versuchten noch einmal alles, um den Siegtreffer zu erzielen, doch letztendlich blieb es bei diesem Ergebnis.

In den letzten Minuten der Partie, inklusive der vierminütigen Nachspielzeit, konnten beide Mannschaften keine weiteren Tore erzielen. Das Spiel endete mit einem 2:2-Unentschieden, das den kämpferischen Einsatz beider Teams widerspiegelte.

2. Klasse Süd A: Oberschützen : Goberling - 2:2 (1:0)

78 Balazs Meszlenyi 2:2

73 Raphael Schermann 2:1

52 Adrián Ferenc Prán 2:0

44 Roland Szalai 1:0

