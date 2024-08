Spektakuläres Torfestival: Deutsch Schützen triumphiert über SV Hochart

Spielberichte

Details Samstag, 31. August 2024 22:47

In einem packenden Spiel der 2. Klasse Süd A (BGLD) zeigte Deutsch Schützen eine beeindruckende Aufholjagd und besiegte SV Hochart mit 5:3. Nach einer torreichen Partie, die von intensiven Zweikämpfen und spektakulären Toren geprägt war, konnte sich Deutsch Schützen am Ende durchsetzen. Die Begegnung hielt die Zuschauer von Anfang bis Ende in Atem und bot Fußball auf hohem Niveau.

Kurzweilige erste Halbzeit mit drei Toren

Die Begegnung zwischen SV Hochart und Deutsch Schützen begann mit hohem Tempo und ersten Toren bereits in der Anfangsphase. In der 29. Minute brachte Daniel Horvath die Gäste aus Deutsch Schützen mit 1:0 in Führung. Die Freude währte jedoch nicht lange, denn Marijan Marković konnte nur zwei Minuten später für SV Hochart den Ausgleich erzielen. Die Heimmannschaft ließ sich von dem frühen Rückstand nicht beirren und spielte weiterhin mutig nach vorne.

In der 42. Minute gelang es Imre-Laszlo Domokos, SV Hochart in Führung zu bringen. Er traf zum 2:1 und brachte damit die Gastgeber kurz vor der Halbzeitpause in eine komfortable Position. Mit diesem Stand ging es in die Kabinen, und es war klar, dass Deutsch Schützen in der zweiten Halbzeit mehr Druck machen musste, um das Spiel noch zu drehen.

Aufholjagd und Sieg für Deutsch Schützen

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag. In der 51. Minute erzielte Daniel Horvath den Ausgleich zum 2:2 für Deutsch Schützen. Doch die Antwort von SV Hochart ließ nicht lange auf sich warten: Martin Makovecz brachte seine Mannschaft nur eine Minute später wieder in Führung, indem er das 3:2 markierte.

Doch Deutsch Schützen zeigte erneut seine Klasse und kämpfte sich zurück ins Spiel. In der 77. Minute war es wieder Daniel Horvath, der zum 3:3 traf und damit die Partie erneut ausglich. Das Spiel blieb spannend und beide Teams zeigten eine beeindruckende kämpferische Leistung.

Die letzten Minuten des Spiels hatten es in sich. In der 89. Minute schoss Daniel Horvath Deutsch Schützen mit seinem dritten Tor des Tages zum 4:3 in Führung. Doch die Gäste gaben sich damit noch nicht zufrieden. Nur eine Minute später, in der 90. Minute, war es Dominik Laky, der mit seinem Treffer zum 5:3 den Sieg für Deutsch Schützen besiegelte.

2. Klasse Süd A: Hochart : Deutsch Schützen - 3:5 (2:1)

91 Dominik Laky 3:5

89 Daniel Horvath 3:4

77 Daniel Horvath 3:3

52 Martin Makovecz 3:2

51 Peter Zoltan Bösze 3:1

42 Imre-Laszlo Domokos 2:1

31 Marijan Markovi? 1:1

29 Daniel Horvath 0:1

