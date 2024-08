Spätes Siegtor: SV Welgersdorf bezwingt UFC Siget in der Wart

Spielberichte

Details Samstag, 31. August 2024 22:48

In einem bis zuletzt extrem spannenden Spiel der 2. Klasse Süd A (BGLD) konnte sich der SV Welgersdorf mit einem Last-Minute-Tor gegen den UFC Siget in der Wart durchsetzen. Nach einer torlosen ersten Halbzeit fielen alle Treffer in der zweiten Spielhälfte. Balazs Velencei brachte die Gastgeber in Führung, Florian Sulyok glich für die Gäste aus, bevor Szabolcs Lödör in der Nachspielzeit den entscheidenden Treffer zum 2:1-Endstand erzielte.

Torlose erste Halbzeit

Das Spiel begann mit beiden Mannschaften, die versuchten, die Kontrolle zu übernehmen. Der SV Welgersdorf, angetrieben von den heimischen Fans, zeigte sich von Beginn an engagiert. Trotz einiger vielversprechender Angriffe und gut herausgespielter Chancen konnte die Mannschaft von Welgersdorf den Ball nicht im Netz unterbringen. Auch UFC Siget in der Wart präsentierte sich in der Defensive gut organisiert und ließ nur wenige gefährliche Tormöglichkeiten zu. Beide Teams lieferten sich ein intensives Duell im Mittelfeld, das jedoch ohne Tore in die Halbzeitpause ging.

Tore und Spannung in der zweiten Halbzeit - später Jubel

Nach dem Wiederanpfiff änderte sich das Bild. In der 59. Minute gelang es Balazs Velencei, die Bemühungen des SV Welgersdorf zu belohnen. Mit einem präzisen Schuss brachte er die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Die Zuschauer im Stadion jubelten, und die Spieler von Welgersdorf gewannen merklich an Selbstvertrauen.

Doch UFC Siget in der Wart ließ sich nicht entmutigen und intensivierte ihre Angriffsbemühungen. In der 78. Minute zahlte sich ihr Einsatz aus. Florian Sulyok erzielte den Ausgleichstreffer zum 1:1 und brachte die Gäste zurück ins Spiel. Das Momentum schien sich zu Gunsten der Gäste zu verschieben, und die letzten Minuten versprachen Spannung pur.

In den Schlussminuten drängte der SV Welgersdorf auf den Sieg. Die Gastgeber erhöhten den Druck und suchten verzweifelt nach einer Lücke in der Abwehr von Siget. Diese Bemühungen wurden schließlich in der Nachspielzeit belohnt. Szabolcs Lödör avancierte zum Helden des Abends, als er in der 90. Minute den Ball zum entscheidenden 2:1 für Welgersdorf ins Tor beförderte. Die Fans brachen in Jubel aus, und die Spieler von Welgersdorf feierten ausgelassen. 2:1 der Endstand.

2. Klasse Süd A: Welgersdorf : UFC Siget - 2:1 (0:0)

93 Szabolcs Lödör 2:1

78 Florian Sulyok 1:1

59 Balazs Velencei 1:0

