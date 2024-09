Effiziente SG Redlschlag triumphiert mit 2:0 bei SV Kroisegg

Spielberichte

Im Sonntags-Aufeinandertreffen der 2. Klasse Süd A (BGLD) konnte SG Redlschlag auswärts gegen SV Kroisegg einen 2:0-Sieg einfahren. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachten Bence Volner und Alex Jose De Paula die Gäste auf die Siegerstraße. Kroisegg scheiterte mehrfach am Aluminium und konnte seine Chancen nicht verwerten, während Redlschlag seine Gelegenheiten eiskalt nutzte.

Torlose erste Halbzeit

Die Partie zwischen SV Kroisegg und SG Redlschlag begann vielversprechend. Beide Teams versuchten, von Anfang an das Spielgeschehen zu kontrollieren. Dennoch verlief die erste Halbzeit weitgehend ereignisarm. Bis zur ersten Trinkpause in der 25. Minute gab es kaum nennenswerte Highlights, und das Spiel plätscherte eher als Sommerkick dahin.

In der Folgezeit bot sich den Zuschauern weiterhin ein ähnliches Bild. Beide Mannschaften agierten eher zurückhaltend und es fehlte an zwingenden Torchancen. Somit ging es mit einem 0:0 in die Halbzeitpause, ohne dass eine der beiden Mannschaften echte Akzente setzen konnte.

Redlschlag nutzt die Chancen, Kroisegg nicht

In der zweiten Halbzeit änderte sich das Bild. SG Redlschlag kam stärker aus der Kabine und setzte die ersten Akzente. In der 56. Minute war es dann soweit: Bence Volner erzielte das 1:0 für die Gäste. Ein präziser Schuss ließ dem Torhüter von SV Kroisegg keine Chance und brachte Redlschlag in Führung.

SV Kroisegg versuchte daraufhin, den Ausgleich zu erzielen, und erarbeitete sich einige vielversprechende Chancen. In der 71. Minute hatte Kroisegg Pech, als der Ball nur die Latte traf. Kurz darauf, in der 78. Minute, scheiterte Gutmann erneut am Aluminium, und nur eine Minute später traf auch Weghofer nur den Pfosten.

Statt des Ausgleichs fiel auf der anderen Seite das zweite Tor. Im direkten Gegenzug nutzte Alex Jose De Paula in der 77. Minute eine Unachtsamkeit in der Abwehr von SV Kroisegg und erhöhte auf 2:0 für SG Redlschlag. Dieses Tor machte die Aufgabe für die Gastgeber noch schwieriger und stellte die Weichen endgültig auf Sieg für die Gäste.

2. Klasse Süd A: Kroisegg : Redlschlag - 0:2 (0:0)

77 Alex Jose De Paula 0:2

56 Bence Volner 0:1

