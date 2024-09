SV Hannersdorf bezwingt SC Buchschachen

Spielberichte

Details Sonntag, 01. September 2024 20:04

In einem kurzweiligen und torreichen Spiel der 2. Klasse Süd A setzte sich der SV Hannersdorf am 5. Spieltag mit einem 4:2-Heimsieg gegen den SC Buchschachen durch. Die Gastgeber zeigten eine überzeugende Leistung, insbesondere in der zweiten Halbzeit, und ließen den Gästen kaum eine Chance, das Spiel zu drehen. Während der ersten Hälfte konnten die Hannersdorfer mit einem knappen Vorsprung in die Pause gehen, bevor sie in der zweiten Hälfte ihre Führung weiter ausbauten.

Führung durch Elfmeter

Von Beginn an zeigte der SV Hannersdorf, dass sie gewillt waren, das Spiel zu dominieren. In der 13. Minute hatte die Heimmannschaft ihre erste Chance, allerdings war der Winkel zu spitz, um den gegnerischen Torhüter ernsthaft zu gefährden. Die Gäste aus Buchschachen zeigten sich jedoch nicht beeindruckt und erarbeiteten sich in der 29. Minute ebenfalls eine Möglichkeit, die jedoch ungenutzt blieb. In der 45. Minute wurde ein Elfmeter für den SV Hannersdorf gegeben, den Slaven Hlisc sicher zum 1:0 verwandelte.

Torflut in der zweiten Halbzeit

Der SV Hannersdorf kam mit viel Schwung aus der Halbzeitpause und erhöhte nur zwei Minuten nach Wiederanpfiff erneut durch Slaven Hlisc auf 2:0. Die Gäste ließen sich davon jedoch nicht entmutigen und verkürzten in der 51. Minute durch Leotrim Avdyli auf 2:1. Das Spiel wurde nun zunehmend intensiver, und der SV Hannersdorf drängte auf das nächste Tor. Diese Bemühungen wurden direkt in der 53. Minute belohnt, als Lukas Phillip Aigner das 3:1 für die Gastgeber erzielte.

Im weiteren Verlauf der Partie hatte der SV Hannersdorf mehrere gute Chancen, darunter einen gefährlichen Freistoß in der 48. Minute und eine Möglichkeit durch Tamas Pungor in der 65. Minute. In der 76. Minute verpassten die Gastgeber eine weitere gute Gelegenheit, als eine schöne Aktion nicht in ein Tor umgemünzt werden konnte. Doch Patrick Muhr sorgte in der 78. Minute schließlich für die Vorentscheidung, als er den Ball zum 4:1 ins Netz beförderte. Zwei Minuten vor Schluss gelang Florim Gashi noch der Anschlusstreffer zum 4:2 für Buchschachen, doch für eine Aufholjagd reichte die Zeit nicht mehr.

Damit endet das Spiel mit einem verdienten 4:2-Sieg für den SV Hannersdorf, der damit drei wichtige Punkte einfahren konnte.

2. Klasse Süd A: Hannersdorf : Buchschachen - 4:2 (1:0)

89 Florim Gashi 4:2

78 Patrick Muhr 4:1

53 Lukas Phillip Aigner 3:1

51 Leotrim Avdyli 2:1

47 Slaven Hlisc 2:0

46 Slaven Hlisc 1:0



