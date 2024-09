SC Schachendorf dreht das Spiel bei SC Mariasdorf

Spielberichte

Details Sonntag, 01. September 2024 20:06

Im fünften Spiel der 2. Klasse Süd A (BGLD) trafen der SC Mariasdorf und der SC Schachendorf aufeinander. Die Gastgeber aus Mariasdorf gingen früh in Führung, doch die Gäste aus Schachendorf drehten das Spiel in der zweiten Halbzeit und sicherten sich am Ende einen hart erkämpften 2:1-Sieg. Beide Teams zeigten eine engagierte Leistung, doch letztlich setzte sich die Mannschaft von SC Schachendorf durch und nahm drei wichtige Punkte mit nach Hause.

Führung für SC Mariasdorf durch Georg Tullmann

Das Spiel zwischen SC Mariasdorf und SC Schachendorf begann mit viel Spannung und hoher Intensität. Bereits in der 23. Minute konnten die Gastgeber aus Mariasdorf die Führung übernehmen. Georg Tullmann erzielte das erste Tor des Spiels und brachte seine Mannschaft mit 1:0 in Führung. Es war ein gut herausgespielter Treffer, der die Fans von SC Mariasdorf jubeln ließ.

Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit kontrollierten die Gastgeber das Spielgeschehen weitestgehend und ließen nur wenige Chancen für die Gäste zu. Die Defensive von SC Mariasdorf stand stabil und verhinderte, dass SC Schachendorf gefährlich vor das Tor kam. So ging es mit einem 1:0-Vorsprung für SC Mariasdorf in die Halbzeitpause.

Aufholjagd von SC Schachendorf - Spiel gedreht

Nach dem Wiederanpfiff zeigte SC Schachendorf eine deutlich verbesserte Leistung. Die Gäste erhöhten den Druck und suchten vehement den Ausgleichstreffer. In der 57. Minute war es schließlich soweit: Elijah Cernut traf für SC Schachendorf zum 1:1. Das Spiel war nun wieder völlig offen und beide Mannschaften kämpften um die Führung.

Nur acht Minuten später, in der 65. Minute, war es dann Adam Tamas, der den Ball im Netz von SC Mariasdorf unterbrachte und somit den 2:1-Führungstreffer für SC Schachendorf erzielte. Die Gäste hatten das Spiel innerhalb kurzer Zeit gedreht und lagen nun vorne. Der Treffer war das Ergebnis eines schnellen und präzisen Angriffs, bei dem die Defensive von SC Mariasdorf keine Chance hatte.

Die restliche Spielzeit war von intensiven Zweikämpfen und einigen Torchancen auf beiden Seiten geprägt. SC Mariasdorf versuchte alles, um den Ausgleich zu erzielen, doch die Abwehr von SC Schachendorf stand sicher und ließ keinen weiteren Treffer zu. Trotz aller Bemühungen der Gastgeber blieb es beim 1:2.

2. Klasse Süd A: Mariasdorf : Schachendorf - 1:2 (1:0)

65 Adam Tamas 1:2

57 Elijah Cernut 1:1

23 Georg Tullmann 1:0

