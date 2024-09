ASK Jabing triumphiert zuhause gegen den UFC Oberschützen

Spielberichte

Samstag, 07. September 2024

In einer unterhaltsamen Partie zwischen dem ASK Jabing und dem UFC "PG-Cars" Oberschützen setzten sich die Gastgeber mit 3:1 durch. Der ASK Jabing zeigte eine beeindruckende Leistung, insbesondere dank der Tore von Zoran Lukavecki, Benjamin Bogad und Benjamin Hupfer. Trotz eines späten Treffers von Roland Szalai für die Gäste, konnte der UFC Oberschützen die Niederlage nicht mehr abwenden.

Spannende erste Halbzeit - einziger Torerfolg Sekunden vor Pausenpfiff

Das Spiel begann mit einem hohen Tempo und beide Mannschaften zeigten sich von Beginn an kämpferisch. Die erste nennenswerte Aktion führte dann auch direkt zum ersten Treffer des Spiels. In der 44. Minute gelang es Zoran Lukavecki vom ASK Jabing, den Ball mit einem sehenswerten Schlenzer ins rechte Kreuz zu befördern. Damit gingen die Gastgeber mit einer 1:0-Führung in die Halbzeitpause.

Die Defensivarbeit beider Mannschaften war in der ersten Hälfte bemerkenswert, dennoch konnte der UFC Oberschützen keine wirkliche Torchance kreieren, um den Ausgleich zu erzielen. Der ASK Jabing verstand es, die Räume eng zu machen und ließ den Gegner kaum zur Entfaltung kommen.

Torreiches Finish - Hausherren gewinnen

Auch in der zweiten Halbzeit blieb das Spiel spannend und umkämpft. In der 65. Minute erhöhte Benjamin Bogad nach einem gelungenen Spielzug auf 2:0 für den ASK Jabing. Der Druck auf die Gäste wuchs, doch sie zeigten sich unbeeindruckt und kämpften weiter.

In der 76. Minute gelang dem UFC Oberschützen durch Roland Szalai der Anschlusstreffer. Mit einem beeindruckenden Weitschuss ließ er dem Torhüter des ASK Jabing keine Chance und brachte seine Mannschaft wieder zurück ins Spiel. Der Treffer schien den Gästen neuen Mut zu geben, doch die Hoffnungen wurden kurze Zeit später wieder gedämpft.

Nur fünf Minuten nach dem Anschlusstreffer, in der 81. Minute, erhielt der ASK Jabing einen Handelfmeter. Benjamin Hupfer trat an und verwandelte souverän zum 3:1-Endstand. Der Elfmeter entschied das Spiel zugunsten der Gastgeber, und der UFC Oberschützen konnte sich nicht mehr erholen. 3:1 der Endstand.

2. Klasse Süd A: Jabing : Oberschützen - 3:1 (1:0)

81 Benjamin Hupfer 3:1

76 Roland Szalai 2:1

65 Benjamin Bogad 2:0

44 Zoran Lukavecki 1:0

