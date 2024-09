SV Hochart feiert klaren Sieg beim SC Buchschachen

Spielberichte

Details Samstag, 07. September 2024 22:49

In einem einseitig torreichen Duell der 2. Klasse Süd A setzte sich SV Hochart deutlich mit 5:1 gegen den SC Buchschachen durch. Bereits zur Halbzeit führten die Gäste aus Hochart mit 2:0 und bauten diesen Vorsprung in der zweiten Hälfte weiter aus. Buchschachen gelang lediglich der Ehrentreffer kurz vor Schluss.

Frühe Führung für SV Hochart - Domokos besorgt Zwei-Tore-Vorsprung

SV Hochart startete energisch in die Partie und setzte die Hausherren von Buchschachen sofort unter Druck. Bereits in der 4. Minute zeigte Marijan Marković seine Klasse, als er den Ball platziert ins lange Eck schoss und damit das erste Tor der Begegnung erzielte. Diese frühe Führung verlieh den Gästen weiteres Selbstvertrauen und sie kontrollierten das Spielgeschehen in der Anfangsphase.

Buchschachen versuchte, in der Folge ins Spiel zu finden, hatte jedoch Schwierigkeiten, gefährliche Offensivaktionen zu kreieren. In der 32. Minute setzte Imre-Laszlo Domokos ein weiteres Ausrufezeichen für SV Hochart. Mit einem direkten Freistoß aus 25 Metern erhöhte er auf 2:0 und brachte sein Team in eine komfortable Position.

SV Hochart lässt nichts anbrennen und siegt glasklar

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich ein ähnliches Bild. SV Hochart dominierte weiterhin das Spiel und ließ keine Zweifel an ihrem Siegeswillen aufkommen. In der 61. Minute war es erneut Imre-Laszlo Domokos, der mit einem sehenswerten Volleyschuss das 3:0 für die Gäste markierte. Buchschachen konnte den schnellen Angriffen und präzisen Abschlüssen der Hocharter wenig entgegensetzen.

In der 75. Minute machte Marijan Marković seinen zweiten Treffer des Tages und baute die Führung auf 4:0 aus. Die Verteidigung von Buchschachen wirkte zunehmend überfordert, und SV Hochart nutzte jede sich bietende Gelegenheit konsequent aus. Auch in der Schlussphase des Spiels blieb das Team aus Hochart gefährlich. In der 89. Minute vollendete Florim Gashi einen Abstauber zum 5:0 und krönte damit die überragende Mannschaftsleistung.

Buchschachen gelang in der 88. Minute noch der Ehrentreffer. Marijan Marković erzielte das Tor für die Heimelf, was jedoch nur noch Ergebniskosmetik bedeutete. Das Spiel endete mit einem klaren 5:1-Sieg für SV Hochart, die damit ihre Ambitionen in der Liga untermauerten.

2. Klasse Süd A: Buchschachen : Hochart - 1:5 (0:2)

89 Florim Gashi 1:5

88 Marijan Markovi? 0:5

75 Marijan Markovi? 0:4

61 Imre-Laszlo Domokos 0:3

32 Imre-Laszlo Domokos 0:2

4 Marijan Markovi? 0:1

