Spannung bis zur letzten Minute: SV Wolfau besiegt SV Hannersdorf

Spielberichte

Details Samstag, 07. September 2024 22:51

In einem unterhaltsamen Spiel der 2. Klasse Süd A (BGLD) setzte sich der SV Wolfau gegen den SV Hannersdorf mit 4:3 durch. Die Begegnung bot zahlreiche Höhepunkte, darunter sieben Tore und zwei Gelb-Rote Karten. Am Ende konnten sich die Gastgeber durchsetzen und fuhren einen hart erkämpften Heimsieg ein.

Zwei Tore und turbulente erste Halbzeit

Die Partie begann mit dem Ausschluss von Leon Kinelly (20.) für die Gastgeber unglücklich. In der 21. Minute gelang dem SV Hannersdorf durch Andreas Fixl der erste Treffer des Spiels und brachte die Gäste in Führung. Die Freude über das 0:1 währte jedoch nicht lange. In der 34. Minute sorgte Luka Kurecki für den Ausgleichstreffer zum 1:1, was die Fans von SV Wolfau jubeln ließ. Trotz der frühen Führung von SV Hannersdorf blieb das Spiel weiter spannend und offen.

Ein furioser zweiter Durchgang - Hausherren führen klar, am Ende nochmals Spannung

Die zweite Halbzeit startete genauso spannend wie die erste endete. Direkt nach Wiederanpfiff, in der 47. Minute, verwandelte Luka Kurecki einen Elfmeter zur 2:1-Führung für den SV Wolfau. Die Gastgeber ließen sich durch die zahlenmäßige Unterlegenheit nicht beirren und erhöhten in der 64. Minute durch Emil Hamzagic auf 3:1.

In der 70. Minute schien das Spiel bereits entschieden, als Marco Fink für SV Wolfau zum 4:1 traf. Doch SV Hannersdorf gab sich nicht geschlagen. In der 78. Minute erzielte Slaven Hlisc das 4:2 und machten das Spiel wieder spannend. Nur fünf Minuten später, in der 83. Minute, folgte sogar das 4:3 für SV Hannersdorf, was die Schlussphase der Partie noch einmal dramatisch gestaltete - Davor Grgic traf.

Kurz darauf sah Kornel Varga von den Gästen die Gelb-Rote-Karte. Das Spiel endete schließlich nach 94 Minuten mit einem knappen, aber verdienten 4:3-Sieg für den SV Wolfau.

2. Klasse Süd A: Wolfau : Hannersdorf - 4:3 (1:1)

84 Davor Grgic 4:3

79 Slaven Hlisc 4:2

70 Marco Fink 4:1

65 Emil Hamzagic 3:1

48 Luka Kurecki 2:1

33 Luka Kurecki 1:1

23 Andreas Fixl 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.