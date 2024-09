ASK Goberling siegt nach beeindruckender Aufholjagd gegen Kroisegg

Spielberichte

Der ASK Goberling konnte in einem packenden Spiel gegen den SV Kroisegg einen 3:2-Heimsieg feiern. Nach einem schwachen Start und einem 0:2-Rückstand zur Halbzeit zeigte die Heimmannschaft große Moral und drehte die Partie in der zweiten Hälfte. Raphael Schermann und Mate Kleman waren die entscheidenden Akteure, die mit ihren Toren den Sieg sicherten.

SV Kroisegg dominiert die erste Halbzeit

Das Spiel begann mit einem schnellen Angriff der Gäste, die bereits in der 25. Minute die Führung erzielten. Balint Beke traf zum 0:1 für den SV Kroisegg und brachte die Heimelf in Bedrängnis. Nur eine Minute später folgte der nächste Rückschlag für den ASK Goberling. Andras Egyed erhöhte auf 0:2 und brachte die Gäste in eine komfortable Position.

Die erste Halbzeit verlief weiter zugunsten der Gäste, die das Spielgeschehen kontrollierten und den ASK Goberling kaum zur Entfaltung kommen ließen. Die Heimmannschaft versuchte zwar, sich ins Spiel zurückzukämpfen, fand jedoch keine Mittel gegen die gut organisierte Defensive des SV Kroisegg. Mit einem 0:2-Rückstand ging es in die Kabinen.

ASK Goberling dreht das Spiel in der zweiten Halbzeit

Nach der Halbzeitpause zeigte der ASK Goberling ein anderes Gesicht. In der 50. Minute gelang Mate Kleman der wichtige Anschlusstreffer zum 1:2. Dieser Treffer gab der Mannschaft neuen Auftrieb und das Spiel wurde zunehmend spannender.

In der 69. Minute war es erneut Mate Kleman, der zum 2:2-Ausgleich traf. Nun war die Partie wieder völlig offen und der Druck auf den SV Kroisegg nahm zu. Die Gäste wirkten zunehmend nervöser und hatten Schwierigkeiten, die Angriffe des ASK Goberling zu verteidigen.

In der 74. Minute bekam die Heimmannschaft die große Chance, das Spiel zu drehen, als ihnen ein Elfmeter zugesprochen wurde. Doch die Spannung stieg weiter, als der Elfmeter verschossen wurde. Nur wenige Minuten später, in der 81. Minute, wurde erneut auf den Punkt gezeigt. Raphael Schermann traf vom Punkt zum 3:2.

Die dramatische Schlussphase hielt die Zuschauer in Atem. Der SV Kroisegg versuchte in den letzten Minuten, den erneuten Ausgleich zu erzwingen, doch die Defensive des ASK Goberling hielt stand. Als der Schiedsrichter das Spiel nach 90 Minuten beendete, war der Jubel bei der Heimmannschaft groß.

