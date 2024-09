SV Welgersdorf gewinnt bei der SG Redlschlag

Spielberichte

Im Rahmen der 6. Runde der 2. Klasse Süd A (BGLD) setzte sich der SV Welgersdorf auswärts mit 2:0 gegen die SG Redlschlag durch. Die Tore von Barnabas Bako und Szabolcs Lödör besiegelten den verdienten Sieg der Gäste. Trotz vieler Bemühungen konnte die Heimmannschaft keine Antwort finden und blieb am Ende torlos.

Erste Halbzeit: Führung für die Gäste

Die Partie zwischen der SG Redlschlag und dem SV Welgersdorf begann mit hohem Tempo. Schon in der ersten Minute wurde das Spiel von den Schiedsrichtern angepfiffen, und beide Teams zeigten von Beginn an viel Einsatz und Kampfgeist. In der Anfangsphase war das Spiel ausgeglichen, doch es zeigte sich schnell, dass die Gäste aus Welgersdorf ihre Chancen besser nutzen konnten.

In der 38. Minute gelang es dem SV Welgersdorf, die Führung zu übernehmen. Barnabas Bako erzielte das 0:1 für die Gäste. Dieser Treffer war das Ergebnis eines schnellen und präzisen Angriffs, bei dem Bako die Defensive der SG Redlschlag gekonnt umspielte und den Ball sicher im Netz unterbrachte. Die Heimmannschaft versuchte daraufhin, das Spiel zu kontrollieren und den Ausgleich zu erzielen, doch die Abwehr der Gäste stand sicher und ließ keine nennenswerten Chancen zu.

Mit diesem 0:1-Zwischenstand gingen die Mannschaften in die Halbzeitpause.

Zweite Halbzeit: Entscheidung durch Lödör

In der zweiten Halbzeit setzte die SG Redlschlag alles daran, den Ausgleich zu erzielen. Die Angriffe wurden intensiver, und die Mannschaft zeigte großen Einsatz. Doch der SV Welgersdorf blieb konzentriert und verteidigte seine Führung mit viel Geschick und Einsatzbereitschaft. Die Defensive der Gäste erwies sich als äußerst stabil und ließ kaum Chancen für die Heimmannschaft zu.

In der 84. Minute gelang dem SV Welgersdorf schließlich die Entscheidung. Szabolcs Lödör traf zum 0:2 und stellte damit die Weichen endgültig auf Sieg. Dieses Tor war das Ergebnis eines weiteren gut durchgeführten Angriffs, bei dem Lödör seine individuelle Klasse unter Beweis stellte und den Ball souverän im Tor unterbrachte

In den verbleibenden Minuten des Spiels versuchte die SG Redlschlag zwar noch einmal alles, um zumindest einen Anschlusstreffer zu erzielen, doch der SV Welgersdorf verteidigte seinen Vorsprung konsequent. Die reguläre Spielzeit endete mit dem Stand von 0:2, und nach drei Minuten Nachspielzeit pfiff der Schiedsrichter die Partie ab.

2. Klasse Süd A: Redlschlag : Welgersdorf - 0:2 (0:1)

84 Szabolcs Lödör 0:2

38 Barnabas Bako 0:1

