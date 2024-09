UFC Siget und SC Mariasdorf trennen sich 2:2

Spielberichte

Details Sonntag, 08. September 2024 20:38

Ein spannendes und intensives Spiel zwischen dem UFC Siget und dem SC Mariasdorf endete mit einem 2:2-Unentschieden. Nachdem es zur Halbzeit noch torlos geblieben war, entwickelte sich die zweite Hälfte zu einem wahren Fußballkrimi. Beide Teams zeigten großen Einsatz und erzielten jeweils zwei Treffer, was das Spiel bis zum Schluss aufregend machte. Besonders die Schlussphase bot den Zuschauern reichlich Dramatik.

Torlose erste Halbzeit

Das Spiel begann mit einer Phase des Abtastens, in der beide Mannschaften zunächst vorsichtig agierten. Die Defensivabteilungen von UFC Siget und SC Mariasdorf standen stabil und ließen kaum gefährliche Chancen zu. Zwar gab es einige vielversprechende Vorstöße und Torschüsse, doch echte Hochkaräter blieben Mangelware.

Im Verlauf der ersten Halbzeit zeigten beide Teams immer wieder gute Ansätze, doch die letzten entscheidenden Pässe kamen nicht an. Somit ging es mit einem 0:0 in die Kabinen. Während sich die Fans bereits auf eine torlose Partie einstellten, sollte die zweite Halbzeit alles andere als langweilig werden.

Torregen in der zweiten Halbzeit

Der UFC Siget kam motiviert aus der Kabine und nahm das Spiel in die Hand. In der 56. Minute fiel dann das erste Tor des Spiels: Dávid Vajda traf zum 1:0 für die Heimmannschaft und setzte damit ein Ausrufezeichen. Der Treffer brachte neuen Schwung ins Spiel und die Zuschauer merkten, dass hier noch einiges passieren würde.

Der UFC Siget blieb weiterhin am Drücker und konnte in der 80. Minute durch Krisztian Horvath auf 2:0 erhöhen. Es sah zu diesem Zeitpunkt nach einem sicheren Sieg für die Heimmannschaft aus. Doch der SC Mariasdorf zeigte Moral und kam nur zwei Minuten später zurück ins Spiel. Attila Berta erzielte in der 82. Minute den Anschlusstreffer zum 2:1.

Die Spannung war nun greifbar und die Gäste witterten ihre Chance. In der 84. Minute musste Krisztian Horvath mit Gelb-Rot vom Platz, was UFC Siget in Unterzahl brachte. Diesen Vorteil nutzte SC Mariasdorf in der letzten Minute der regulären Spielzeit: Michael Bogad erzielte das viel umjubelte 2:2 und sicherte seiner Mannschaft damit einen wichtigen Punkt.

2. Klasse Süd A: UFC Siget : Mariasdorf - 2:2 (0:0)

90 Michael Bogad 2:2

82 Attila Berta 2:1

80 Krisztian Horvath 2:0

56 Dávid Vajda 1:0

