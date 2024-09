Last-Minute-Eigentor bringt SV Welgersdorf Sieg gegen Goberling

Spielberichte

Details Samstag, 14. September 2024 21:32

In einem hart umkämpften Spiel der 2. Klasse Süd A (BGLD) konnte sich SV Welgersdorf gegen den ASK Goberling mit einem knappen 1:0 durchsetzen. Der entscheidende Treffer fiel erst in der Schlussphase und kam ausgerechnet durch ein Eigentor des ASK Goberling zustande. Die Partie war bis zum Schluss spannend und bot den Zuschauern in den letzten Minuten noch einmal einen echten Nervenkitzel.

Torlose erste Halbzeit

Das Spiel zwischen SV Welgersdorf und dem ASK Goberling begann mit hohem Tempo, beide Mannschaften wollten frühzeitig die Weichen auf Sieg stellen. Die Defensivreihen beider Teams standen jedoch sicher und ließen kaum nennenswerte Torchancen zu. Sowohl die Gastgeber als auch die Gäste versuchten, durch schnelle Konter und präzise Pässe in die Tiefe die gegnerische Abwehr zu durchbrechen, doch meist endeten diese Angriffe in der gut organisierten Defensive des Gegners.

Ein intensives Mittelfeldgeplänkel prägte das Spiel, und obwohl es einige Versuche aus der Distanz gab, konnten die Torhüter auf beiden Seiten die Schüsse sicher parieren. Das Spiel zeichnete sich durch viele Zweikämpfe und eine kämpferische Einstellung beider Mannschaften aus, was zu einer insgesamt recht ausgeglichenen ersten Halbzeit führte. Das Halbzeitergebnis von 0:0 spiegelte die ausgeglichene Partie wider, und beide Teams gingen mit dem Wissen in die Kabine, dass ein einziger Fehler oder ein genialer Moment das Spiel entscheiden könnte.

Spannende Schlussphase und spätes Eigentor

Nach dem Seitenwechsel setzte sich das Bild der ersten Halbzeit fort. Beide Teams agierten weiterhin vorsichtig, um kein unnötiges Risiko einzugehen, und suchten geduldig nach der entscheidenden Lücke in der gegnerischen Abwehr. Die wenigen klaren Chancen, die sich ergaben, wurden entweder vergeben oder von den Torhütern vereitelt.

In der 87. Minute dann die entscheidende Szene des Spiels: Der ASK Goberling geriet durch ein unglückliches Eigentor von Andreas Polster in Rückstand. Der Jubel auf Seiten von SV Welgersdorf war groß, denn dieser Treffer kam zu einem denkbar günstigen Zeitpunkt.

Die letzten Minuten der regulären Spielzeit und die anschließenden vier Minuten Nachspielzeit versuchten die Gäste alles, um den Ausgleich zu erzielen. Der SV Welgersdorf verteidigte jedoch mit Mann und Maus und ließ keine weiteren Chancen zu. So endete die Partie nach 94 Minuten mit einem knappen, aber wichtigen 1:0-Sieg für die Gastgeber.

2. Klasse Süd A: Welgersdorf : Goberling - 1:0 (0:0)

87 Eigentor durch Andreas Polster 1:0

