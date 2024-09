UFC Siget triumphiert in packendem Duell gegen SV Hannersdorf

Spielberichte

Details Samstag, 21. September 2024 19:45

Ein kurzweiliges Spiel zwischen dem UFC Siget und dem SV Hannersdorf endete mit einem knappen 3:2-Sieg für die Gastgeber. Die Partie war geprägt von einem wechselhaften Spielverlauf, der die Zuschauer bis zur letzten Minute in Atem hielt. Trotz einer komfortablen Führung des UFC Siget zur Halbzeit schaffte es der SV Hannersdorf, sich zurückzukämpfen und das Spiel spannend zu gestalten.

Frühe Führung für UFC Siget

Bereits in der 13. Minute setzte der UFC Siget ein erstes Zeichen. Erik Laszlo Horvath nutzte eine sich bietende Chance und brachte seine Mannschaft mit einem präzisen Schuss mit 1:0 in Führung. Die frühe Führung beflügelte das Heimteam, das in der Folgezeit die Kontrolle über das Spiel behielt. Der SV Hannersdorf hatte Mühe, ins Spiel zu finden und blieb in der ersten Hälfte weitgehend harmlos.

Mit diesem Spielstand ging es auch in die Pause, und der UFC Siget durfte sich berechtigte Hoffnungen machen, den Vorsprung über die Zeit zu bringen. Doch das Spiel sollte noch einige Wendungen bereithalten.

Spannende zweite Halbzeit

Kaum war die zweite Hälfte angepfiffen, gelang dem UFC Siget der nächste Treffer. In der 46. Minute erhöhte Florian Sulyok auf 2:0 und schien damit die Weichen auf Sieg gestellt zu haben. Doch der SV Hannersdorf zeigte sich kämpferisch und suchte vehement nach einer Antwort.

In der 69. Minute war es schließlich soweit: Slaven Hlisc brachte den SV Hannersdorf mit seinem Treffer zum 2:1 wieder ins Spiel. Die Gäste schöpften neuen Mut und erhöhten den Druck auf den UFC Siget, der nun seinerseits defensiver agieren musste. Die Spannung stieg, und die Zuschauer ahnten, dass das Spiel noch nicht entschieden war.

Die Bemühungen des SV Hannersdorf wurden in der 84. Minute belohnt. Ákos Kovács traf zum 2:2-Ausgleich und ließ die Hoffnung auf einen Punktgewinn für die Gäste wieder aufleben. Beide Teams kämpften nun mit aller Macht um den Sieg, und die Schlussminuten versprachen Hochspannung.

Als das Spiel sich bereits dem Ende zuneigte und die Nachspielzeit begann, schien alles auf ein Unentschieden hinauszulaufen. Doch der UFC Siget hatte das letzte Wort. In der 90. Minute erzielte Krisztian Horvath das entscheidende Tor zum 3:2 für die Gastgeber. Mit diesem Treffer sicherte er seiner Mannschaft den verdienten Sieg und besiegelte das Schicksal des SV Hannersdorf, der trotz großem Kampfgeist letztlich mit leeren Händen dasteht.

2. Klasse Süd A: UFC Siget : Hannersdorf - 3:2 (1:0)

90 Krisztian Horvath 3:2

84 Ákos Kovács 2:2

69 Slaven Hlisc 2:1

46 Florian Sulyok 2:0

13 Erik Laszlo Horvath 1:0

