ASK Goberling feiert Heimsieg gegen SC Mariasdorf

Der ASK Goberling konnte sich in einem spannenden Spiel gegen den SC Mariasdorf mit einem knappen 2:1-Sieg durchsetzen. Beide Teams zeigten großen Einsatz und boten den Zuschauern einen packenden Fußballnachmittag. Nach einem ausgeglichenen 1:1 zur Halbzeit, entschied ein später Treffer das Spiel zugunsten der Gastgeber. Es war ein unterhaltsames Aufeinandertreffen in der 8. Runde der 2. Klasse Süd A (BGLD).

Frühe Führung für ASK Goberling - 1:1 zur Pause

Die Partie begann mit einem energischen Start der Gastgeber. Schon in der 14. Minute konnte der ASK Goberling die frühe Führung übernehmen. Mate Kleman setzte sich beeindruckend durch und erzielte das 1:0 für seine Mannschaft. Die Fans von Goberling waren begeistert von diesem schönen Treffer und das Team schien nun voller Selbstvertrauen.

In den folgenden Minuten dominierte der ASK Goberling weiterhin das Spiel. In der 25. Minute war klar zu erkennen, dass die Heimmannschaft die Oberhand hatte und die Gäste aus Mariasdorf noch keine großen Akzente setzen konnten. Eine vielversprechende Kombination von Goberling in der 27. Minute endete nicht mit einem weiteren Tor, da die Verteidigung von Mariasdorf aufmerksam blieb und den Kopfball abwehrte.

Erst gegen Ende der ersten Halbzeit fand der SC Mariasdorf besser ins Spiel. Ein Freistoß in der 37. Minute wurde von Goberlings Torwart Patrick Friedl sicher gehalten. Kurz darauf, in der 39. Minute, gelang es Mariasdorf, den Ausgleich zu erzielen. Philipp Putz verwandelte eine Flanke in den Strafraum zum 1:1. Dieser Treffer gab den Gästen neuen Auftrieb und das Spiel wurde ausgeglichener.

Mit diesem Zwischenstand ging es in die Halbzeitpause. Beide Mannschaften hatten sich nichts geschenkt und es war klar, dass die zweite Hälfte genauso spannend werden würde.

Entscheidung in der Schlussphase - Thorsten Schranz als Matchwinner

Die zweite Halbzeit begann ebenfalls intensiv, aber es dauerte bis zur 79. Minute, bis erneut ein Tor fiel. Diesmal war es der ASK Goberling, der durch ein schönes Kopfballtor von Thorsten Schranz erneut in Führung ging. Dieser Treffer zum 2:1 erwies sich als entscheidend, denn die Gäste aus Mariasdorf konnten nicht mehr zurückschlagen.

Dieses Ergebnis sicherte dem ASK Goberling drei wichtige Punkte und einen Platz im oberen Tabellenbereich. Für den SC Mariasdorf war es trotz einer kämpferischen Leistung eine bittere Niederlage, die jedoch auch positive Ansätze für die kommenden Spiele zeigte.

2. Klasse Süd A: Goberling : Mariasdorf - 2:1 (1:1)

79 Thorsten Schranz 2:1

39 Philipp Putz 1:1

14 Mate Kleman 1:0

