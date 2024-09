UFC Oberschützen bezwingt SV Kroisegg nach Rückstand

Spielberichte

Details Sonntag, 22. September 2024 22:06

Im Duell der 2. Klasse Süd A (BGLD) zwischen UFC Oberschützen und SV Kroisegg setzten sich die Hausherren nach einem spannenden Spielverlauf mit 3:1 durch. Obwohl SV Kroisegg zunächst in Führung ging, bewies UFC Oberschützen Kampfgeist und drehte das Spiel zu ihren Gunsten. Besonders in der zweiten Halbzeit zeigte sich das Heimteam stark und sicherte sich letztlich den Sieg.

Frühe Führung für SV Kroisegg - Remis zur Pause

Gleich zu Beginn der Partie gelang SV Kroisegg ein Treffer. In der 11. Minute nutzte Ferenc Viszket eine Unachtsamkeit der Abwehr von UFC Oberschützen und brachte die Gäste mit 0:1 in Führung. Die frühe Führung setzte die Hausherren unter Druck, die nun verstärkt nach vorne spielen mussten.

Obwohl UFC Oberschützen versuchte, schnell den Ausgleich zu erzielen, verteidigte SV Kroisegg geschickt und ließ zunächst keine großen Torchancen zu. Erst kurz vor der Halbzeitpause gelang es den Gastgebern, die Abwehrreihe der Gäste zu durchbrechen. In der 45. Minute erzielte Lukas Proksch den Ausgleichstreffer zum 1:1. Mit diesem Ergebnis ging es dann auch in die Halbzeitpause, in der beide Mannschaften ihre Taktiken für die zweite Hälfte besprachen.

UFC Oberschützen dreht das Spiel

Nach dem Wiederanpfiff zeigte UFC Oberschützen ein anderes Gesicht. Die Hausherren erhöhten den Druck und spielten mit mehr Nachdruck nach vorne. Es war zu spüren, dass sie unbedingt die drei Punkte in Oberschützen behalten wollten. Der verstärkte Offensivdrang zahlte sich schließlich in der 79. Minute aus. Roland Szalai verwandelte eine Hereingabe und brachte sein Team mit 2:1 in Führung.

SV Kroisegg versuchte in der Folge, den erneuten Ausgleich zu erzielen, fand jedoch kaum noch Lücken in der gut organisierten Defensive von UFC Oberschützen. Das Heimteam verteidigte konzentriert und lauerte auf Konterchancen. In der 90. Minute dann die Entscheidung: Adrián Ferenc Prán schloss einen Konter erfolgreich ab und erhöhte auf 3:1. Mit diesem Tor war das Spiel endgültig entschieden.

Die Nachspielzeit von vier Minuten brachte keine weiteren nennenswerten Aktionen mehr. UFC Oberschützen verwaltete die Führung souverän und ließ nichts mehr anbrennen. Der Schlusspfiff in der 94. Minute besiegelte den verdienten 3:1-Heimsieg für die Mannschaft von UFC Oberschützen.

2. Klasse Süd A: Oberschützen : Kroisegg - 3:1 (1:1)

92 Adrián Ferenc Prán 3:1

79 Roland Szalai 2:1

45 Lukas Proksch 1:1

11 Ferenc Viszket 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.