Riedlingsdorf triumphiert mit 3:0 über SG Redlschlag

Details Sonntag, 22. September 2024 22:07

In einem spannenden Duell der 2. Klasse Süd A (BGLD) setzte sich Riedlingsdorf souverän gegen die SG Redlschlag durch und sicherte sich einen klaren 3:0-Sieg. Die Gäste überzeugten besonders in der zweiten Halbzeit und zeigten eine starke Mannschaftsleistung. Trotz eines torlosen ersten Durchgangs konnte Riedlingsdorf in der zweiten Halbzeit das Spiel klar für sich entscheiden.

Erste Halbzeit: Chancenarmut und Defensivstärke

Zu Beginn der Partie lieferten sich beide Mannschaften ein ausgeglichenes Duell, in dem vor allem die Defensivreihen im Mittelpunkt standen. Die SG Redlschlag und Riedlingsdorf neutralisierten sich gegenseitig, sodass es kaum zu nennenswerten Torchancen kam. Das Spiel war geprägt von intensiven Zweikämpfen und taktischer Disziplin auf beiden Seiten.

Die Hausherren von SG Redlschlag versuchten immer wieder, über die Flügel Druck aufzubauen, doch die Abwehr von Riedlingsdorf stand sicher und ließ keine gefährlichen Situationen zu. Auch Riedlingsdorf konnte im ersten Durchgang keine klaren Torchancen herausspielen, sodass es zur Halbzeitpause 0:0 stand.

Zweite Halbzeit: Riedlingsdorf schlägt eiskalt zu

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild schlagartig. Riedlingsdorf kam deutlich energischer aus der Kabine und setzte die SG Redlschlag früh unter Druck. Bereits in der 55. Minute erzielte Kristijan Balagovic das erste Tor des Spiels. Mit einem präzisen Abschluss brachte er seine Mannschaft mit 1:0 in Führung. Dieser Treffer gab den Gästen zusätzlichen Auftrieb.

Riedlingsdorf erhöhte weiter den Druck und belohnte sich in der 70. Minute erneut. Diesmal war es Fabian Just, der nach einem gelungenen Spielzug das 2:0 für die Gäste markierte. SG Redlschlag hatte nun Schwierigkeiten, den Offensivbemühungen von Riedlingsdorf etwas entgegenzusetzen. Die Abwehr der Heimelf wirkte zunehmend überfordert.

In der 75. Minute machte Kristijan Balagovic mit seinem zweiten Treffer des Tages den Sack endgültig zu. Nach einem schnellen Angriff ließ er dem Torhüter der SG Redlschlag keine Chance und stellte auf 3:0 für Riedlingsdorf. Dieser Doppelschlag von Balagovic besiegelte den klaren Sieg der Gäste.

Die verbleibende Spielzeit kontrollierte Riedlingsdorf souverän und ließ keine Zweifel mehr an ihrem verdienten Sieg aufkommen. SG Redlschlag konnte in den Schlussminuten nichts mehr entgegensetzen, und so endete die Partie nach 90 Minuten mit einem klaren 3:0-Erfolg für Riedlingsdorf.

2. Klasse Süd A: Redlschlag : Riedlingsdorf - 0:3 (0:0)

75 Kristijan Balagovic 0:3

70 Fabian Just 0:2

55 Kristijan Balagovic 0:1

