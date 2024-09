Halbes Dutzend: SV Hochart gewinnt klar gegen UFC Siget in der Wart

Spielberichte

Details Samstag, 28. September 2024 22:46

In einer mitreißenden Begegnung in der 2. Klasse Süd A (BGLD) setzte sich der SV Hochart gegen den UFC Siget in der Wart mit einem klaren 6:1 durch. Nachdem es zur Halbzeit noch 1:1 stand, drehte die Heimmannschaft in der zweiten Halbzeit auf und dominierte das Spielgeschehen nach Belieben. Besonders Imre-Laszlo Domokos glänzte mit einem Hattrick.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Das Spiel begann mit einem ausgeglichenen Schlagabtausch, wobei beide Teams in der Anfangsphase Chancen erarbeiteten. In der 8. Minute fiel das erste Tor des Spiels: Raphael Jahrmann schoss aus 20 Metern aufs Tor, der Torhüter von UFC Siget konnte den Ball nicht festhalten und Imre-Laszlo Domokos nutzte die Gelegenheit, um den SV Hochart in Führung zu bringen.

Der SV Hochart bemühte sich fortan, das Spiel zu kontrollieren, während UFC Siget auf Konter lauerte. Diese Taktik zeigte in der 39. Minute beinahe Erfolg, als Ralph Ringbauer mit einem Gewaltschuss die Chance zum Ausgleich hatte. Der Torhüter des SV Hochart konnte jedoch parieren und auch der Nachschuss blieb erfolglos.

Kurz vor dem Pausenpfiff gelang dem UFC Siget dann doch noch der Ausgleich. In der 45. Minute verwandelte Ralph Ringbauer einen wunderschönen Freistoß ins kurze Eck. Mit diesem 1:1 ging es in die Halbzeitpause.

Dominanz des SV Hochart in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause übernahm der SV Hochart das Kommando und ließ keine Zweifel an seiner Überlegenheit aufkommen. In der 56. Minute zeigte der Gastgeber ein herausragendes Zusammenspiel: Ein unglaublicher Diagonalball erreichte einen Mitspieler, der sich im 1-gegen-1 durchsetzte und querlegte, sodass Imre-Laszlo Domokos nur noch einschieben musste. Damit ging der SV Hochart mit 2:1 in Führung.

Nur sechs Minuten später, in der 62. Minute, erhöhte Raphael Jahrmann auf 3:1. Mit einem präzisen Schuss ins lange Eck ließ er dem Torhüter von UFC Siget keine Chance. In der 76. Minute folgte das 4:1 durch Luka Filip, der den nächsten Streich für die Heimmannschaft setzte.

Der SV Hochart ließ nicht nach und erhöhte den Druck weiter. In der 83. Minute erzielte Marijan Marković das 5:1, wobei das Tor aufgrund einer möglichen Abseitsposition umstritten war. Der Schiedsrichter entschied jedoch zugunsten des SV Hochart und erkannte das Tor an.

Den Schlusspunkt setzte Imre-Laszlo Domokos in der 85. Minute mit seinem dritten Treffer des Tages. Durch einen gezielten Abschluss ins lange Eck markierte er den 6:1-Endstand und besiegelte den klaren Sieg für den SV Hochart.

2. Klasse Süd A: Hochart : UFC Siget - 6:1 (1:1)

85 Imre-Laszlo Domokos 6:1

83 Marijan Markovi? 5:1

76 Luka Filip 4:1

62 Raphael Jahrmann 3:1

56 Imre-Laszlo Domokos 2:1

45 Ralph Ringbauer 1:1

8 Imre-Laszlo Domokos 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.