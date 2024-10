Gashi-Doppelpack: Buchschachen gewinnt bei Schachendorf

Spielberichte

Details Samstag, 05. Oktober 2024 19:51

In einem kurzweiligen Spiel der 2. Klasse Süd A (BGLD) setzte sich Buchschachen knapp mit 2:1 gegen die Gastgeber aus Schachendorf durch. Besonders Florim Gashi stach bei den Gästen heraus, da er beide Treffer erzielte und damit maßgeblich zum Erfolg seiner Mannschaft beitrug.

Ein offener Schlagabtausch

Die Partie begann ziemlich ausgeglichen und es war Buchschachen, das in der 20. Minute den ersten Treffer der Begegnung erzielte. Florim Gashi nutzte eine Chance und brachte die Gäste mit 1:0 in Führung. Schachendorf, jedoch unbeeindruckt von dem Rückstand, schlug nur in der 40. Minute zurück. Ein gezielter Angriff führte zum Ausgleichstreffer durch Elijah Cernut, der die Heimfans jubeln ließ.

Mit einem Halbzeitstand von 1:1 gingen beide Mannschaften in die Pause.

Entscheidung in der zweiten Halbzeit

Florim Gashi, der bereits in der ersten Halbzeit für Aufsehen sorgte, erzielte mit einem Solo über 50 Meter den erneuten Führungstreffer für Buchschachen (57.). Die Schachendorfer Defensive konnte Gashi nicht stoppen, und so fand sein Schuss den Weg ins Netz zum 2:1 für die Gäste.

Die Gastgeber gaben sich jedoch nicht auf und drängten weiter auf den Ausgleich. Mehrere Chancen, unter anderem durch Adam Tamas in der 61. Minute, blieben ungenutzt. Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von hitzigen Szenen und einem umstrittenen Elfmeter-Vorfall. In der 90. Minute wurde ein Foul an Adam Tamas im Strafraum nicht geahndet, was zu hitzigen Diskussionen und einer Rudelbildung um den Schiedsrichter führte.

Nach fünf Minuten Nachspielzeit endete das Spiel mit einem 2:1-Sieg für Buchschachen.

2. Klasse Süd A: Schachendorf : Buchschachen - 1:2 (1:1)

57 Florim Gashi 1:2

40 Elijah Cernut 1:1

6 Florim Gashi 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.