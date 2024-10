SV Welgersdorf feiert Kantersieg beim SV Kroisegg

Spielberichte

Details Sonntag, 06. Oktober 2024 19:28

Der SV Welgersdorf setzte sich in der zehnten Runde der 2. Klasse Süd A gegen den SV Kroisegg mit einem beeindruckenden 5:0-Sieg durch. Bereits in der ersten Halbzeit stellten die Gäste die Weichen auf Sieg, indem sie einen 2:0-Vorsprung herausspielten. Die zweite Halbzeit war geprägt von der Dominanz der Welgersdorfer, die das Spiel mit drei weiteren Treffern endgültig entschieden.

Erste Halbzeit: Welgersdorf legt vor

In der Anfangsphase des Spiels zeigten beide Mannschaften zunächst ein ausgeglichenes Bild. Doch bereits in der 14. Minute brachte Daniel Prenner die Gäste in Führung. Ein abgewehrter Ball landete vor seinen Füßen und im Nachschuss verwandelte er eiskalt zum 0:1. Kroisegg versuchte, ins Spiel zurückzufinden, doch die Abwehr der Welgersdorfer stand sicher und ließ kaum Chancen zu.

Die Gäste erhöhten den Druck und wurden in der 35. Minute erneut belohnt. Szabolcs Lödör war der Torschütze, der im zweiten Versuch den Ball im Netz unterbrachte und damit auf 0:2 stellte. Mit diesem Spielstand ging es in die Halbzeitpause, wobei die Heimmannschaft sich steigern musste, um im zweiten Durchgang noch eine Chance auf Punkte zu haben.

Zweite Halbzeit: Welgersdorf lässt Kroisegg keine Chance

Nach der Pause zeigte sich der SV Welgersdorf weiterhin in bestechender Form. Bereits in der 56. Minute erzielte Benjamin Schoditsch das 0:3 und erhöhte damit die Führung der Gäste. Kroisegg wirkte zunehmend überfordert und fand keine Mittel, um die Angriffe der Gäste abzuwehren.

In der 60. Minute war es Raphael Schwarz, der den nächsten Treffer für Welgersdorf erzielte. Mit einem platzierten Schuss ließ er dem gegnerischen Torwart keine Chance und erhöhte auf 0:4. Die wenigen Versuche der Heimmannschaft, das Spiel zu drehen, blieben erfolglos, da die Defensive von Welgersdorf kaum etwas zuließ.

Szabolcs Lödör setzte in der 73. Minute den Schlusspunkt unter die Partie. Mit seinem zweiten Tor des Tages stellte er den 0:5-Endstand her. Der Schlusspfiff besiegelte eine bittere Niederlage für Kroisegg, während Welgersdorf mit drei weiteren Punkten im Gepäck die Heimreise antrat.

2. Klasse Süd A: Kroisegg : Welgersdorf - 0:5 (0:2)

73 Szabolcs Lödör 0:5

60 Raphael Schwarz 0:4

56 Benjamin Schoditsch 0:3

35 Szabolcs Lödör 0:2

14 Daniel Prenner 0:1

