SV Hannersdorf zelebriert 3:0-Sieg über ASK Goberling

Details Sonntag, 06. Oktober 2024 19:28

In der zehnten Runde der 2. Klasse Süd A (BGLD) gelang dem SV Hannersdorf ein überzeugender 3:0-Auswärtserfolg gegen ASK Goberling. Die Gäste dominierten das Spiel von Beginn an und sicherten sich den Sieg mit einer starken Teamleistung und präzisen Torabschlüssen. Während ASK Goberling auf heimischem Rasen versuchte, die Kontrolle zu übernehmen, nutzte SV Hannersdorf ihre Chancen effizient aus und setzte sich deutlich durch. Die drei Treffer von Ivan Lovric, Lovro Mrakovic und Davor Grgic besiegelten den verdienten Erfolg für die Gastmannschaft.

SV Hannersdorf mit starker erster Halbzeit

Die Gäste aus Hannersdorf kamen früh ins Spiel und zeigten von Beginn an, dass sie den Platz als Sieger verlassen wollten. In der 31. Minute brach Ivan Lovric den Bann und erzielte das 1:0 für SV Hannersdorf. Mit einem gezielten Schuss ließ er dem Torwart von ASK Goberling keine Chance. Die Führung verlieh den Gästen zusätzlichen Auftrieb, während die Hausherren nach einer Antwort suchten.

ASK Goberling bemühte sich, den Ausgleich zu erzielen, doch es waren erneut die Gäste, die in der 37. Minute zuschlugen. Lovro Mrakovic erhöhte auf 2:0 für den SV Hannersdorf und stellte damit die Weichen für einen erfolgreichen Nachmittag. Mit einer klugen Ballannahme und einem präzisen Abschluss aus kurzer Distanz baute Mrakovic die Führung aus und versetzte die Heimmannschaft in eine schwierige Lage. Zur Halbzeit lagen die Gastgeber mit zwei Toren zurück und standen vor einer Herausforderung, die sie in der zweiten Halbzeit angehen mussten.

Davor Grgic setzt den Schlusspunkt

In der zweiten Hälfte setzte SV Hannersdorf das Spiel mit der gleichen Entschlossenheit fort. ASK Goberling versuchte, die Partie zu wenden, hatte jedoch Schwierigkeiten, die kompakte Defensive der Gäste zu durchbrechen. Die wenigen Chancen, die sich den Gastgebern boten, blieben ungenutzt, während Hannersdorf weiterhin auf ihre Gelegenheiten lauerte.

In der 70. Minute setzte Davor Grgic mit seinem Treffer zum 3:0 den Schlusspunkt der Partie. Mit einem kraftvollen Schuss von der Strafraumgrenze ließ er dem Torhüter der Heimmannschaft keine Abwehrchance und besiegelte den Endstand zugunsten des SV Hannersdorf. Dieses Tor war der endgültige Beweis für die spielerische Überlegenheit der Gäste und unterstrich ihre starke Leistung an diesem Tag.

2. Klasse Süd A: Goberling : Hannersdorf - 0:3 (0:2)

70 Davor Grgic 0:3

37 Lovro Mrakovi? 0:2

31 Ivan Lovric 0:1

