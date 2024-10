1:4! Deutsch Schützen dreht die Partie beim UFC Siget

Spielberichte

Details Sonntag, 06. Oktober 2024 19:30

In einem packenden Spiel der 2. Klasse Süd A setzte sich Deutsch Schützen am Ende mit einem klaren 4:1-Sieg gegen UFC Siget durch. Die Begegnung begann vielversprechend für die Heimmannschaft, die früh in Führung ging. Doch die Gäste aus Deutsch Schützen zeigten eindrucksvoll, warum sie als starkes Team gelten, indem sie in der zweiten Halbzeit das Blatt wendeten und mit einem beeindruckenden Comeback den Platz als Sieger verließen.

Frühe Führung für UFC Siget

Der Gastgeber UFC Siget startete engagiert in die Partie und suchte von Beginn an den Weg zum Tor. Bereits in der 20. Minute wurde ihre offensive Herangehensweise belohnt, als Dániel Jantos mit einem präzisen Schuss das 1:0 für Siget erzielte. Dieser frühe Treffer gab der Heimmannschaft viel Selbstvertrauen, und sie dominierte zunächst das Geschehen auf dem Platz.

Deutsch Schützen zeigte sich jedoch nicht beeindruckt und versuchte, das Spiel unter Kontrolle zu bringen. Trotz ihrer Bemühungen gelang es ihnen in der ersten Halbzeit nicht, den Ausgleich zu erzielen. Somit ging UFC Siget mit einer knappen 1:0-Führung in die Halbzeitpause, was den Zuschauern Hoffnung auf eine spannende zweite Spielhälfte machte.

Deutsch Schützen dreht das Spiel

Nach der Pause kamen die Gäste aus Deutsch Schützen mit neuem Schwung aus der Kabine. In der 60. Minute schaffte Daniel Horvath den ersehnten Ausgleichstreffer zum 1:1. Nur drei Minuten später schlug Horvath erneut zu und brachte seine Mannschaft mit einem weiteren Treffer in Führung. Der schnelle Doppelschlag der Gäste veränderte die Dynamik des Spiels vollständig und versetzte UFC Siget in die Defensive.

Die Heimmannschaft bemühte sich, wieder ins Spiel zurückzufinden, doch der Druck von Deutsch Schützen war nun zu groß. Deutsch Schützen nutzte die Schwäche des Gegners in der Schlussphase konsequent aus. Istvan Makai erhöhte in der 88. Minute auf 3:1, womit die Vorentscheidung gefallen war.

Der Schlusspunkt dieser mitreißenden Partie wurde in der 90. Minute gesetzt, als ein unglückliches Eigentor von UFC Siget das Ergebnis auf 4:1 für die Gäste erhöhte. Lörinc Lehel Kovács war der Nutznießer dieser Situation, und Deutsch Schützen sicherte sich mit diesem Treffer den verdienten Sieg.

Mit diesem Erfolg festigte Deutsch Schützen seine Position in der Tabelle der 2. Klasse Süd A, während UFC Siget trotz eines starken Starts in der ersten Halbzeit mit leeren Händen dastand.

2. Klasse Süd A: UFC Siget : Deutsch Schützen - 1:4 (1:0)

93 Eigentor durch Lörinc Lehel Kovács 1:4

88 Istvan Makai 1:3

63 Daniel Horvath 1:2

60 Daniel Horvath 1:1

20 Dániel Jantos 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.