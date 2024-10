Spannender Schlagabtausch: SG Redlschlag unterliegt SV Hochart knapp

Spielberichte

Details Sonntag, 06. Oktober 2024 19:31

In einem packenden Spiel der 2. Klasse Süd A trafen SG Redlschlag und SV Hochart aufeinander. Die Partie bot eine Vielzahl an aufregenden Momenten, spektakulären Toren und spannenden Wendungen. Letztendlich konnte sich SV Hochart mit einem knappen 3:2-Sieg durchsetzen. Trotz eines frühen Rückstands und einer roten Karte kämpfte SG Redlschlag tapfer, musste sich aber dem druckvollen Spiel der Gäste geschlagen geben.

Blitzstart von SV Hochart und schnelles Comeback von Redlschlag

Die Begegnung begann mit einem Paukenschlag, als SV Hochart bereits in der zweiten Minute den Ball unter die Querlatte im Tor von SG Redlschlag versenkte - Raphael Jahrmann traf zum 0:1. Der frühe Führungstreffer der Gäste setzte das Heimteam unter Druck, das jedoch nicht lange brauchte, um zu reagieren. In der 14. Minute gelang SG Redlschlag der Ausgleich, ein wunderschön kreierter Angriff, der von Benedikt Bertl eiskalt abgeschlossen wurde.

Die Hausherren mussten ab Minute 23 in Unterzahl agieren: Daniel Szabo sah für ein Foulspiel die Rote Karte. SV Hochart blieb weiterhin gefährlich. In der 44. Minute nutzte das Team eine Nachlässigkeit in der Defensive von SG Redlschlag aus und ging erneut in Führung. Ein Schuss aus der Distanz wurde vom Torwart nur seitlich abgewehrt, der Nachschuss jedoch landete sicher im Netz - Marijan Markovic traf. So ging es mit einem 1:2 in die Halbzeitpause, während SG Redlschlag versuchte, neue Kräfte für die zweite Hälfte zu mobilisieren.

Aufholjagd, rote Karte und dramatisches Ende

Die zweite Halbzeit begann mit einer Drangphase von SG Redlschlag. In der 50. Minute verfehlte Gombos nur knapp das Tor, was ein Ausgleich hätte sein können. Ein weiterer Rückschlag folgte jedoch in der 74. Minute, als Dávid Gombos nach einem genialen Lochpass ausglich und das Spiel wieder offen gestaltete.

Mit dem 2:2 schien die Begegnung in eine dramatische Schlussphase zu gehen. In den letzten Minuten mobilisierten beide Teams ihre letzten Kräfte. In der 90. Minute jedoch sorgte SV Hochart mit einem letzten Konter für den Siegtreffer und stellte den Endstand von 2:3 her. Peter Zoltan Bösze avancierte zum Matchwinner.

Insgesamt war es ein mitreißendes Spiel, das den Zuschauern einiges bot. SG Redlschlag zeigte eine starke Moral und kämpfte trotz Unterzahl bis zum Schluss, während SV Hochart mit Effizienz und klugem Konterspiel den Sieg davontrug. Dieses Spiel wird sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben, sowohl für die Spieler als auch für die Fans.

2. Klasse Süd A: Redlschlag : Hochart - 2:3 (1:2)

92 Peter Zoltan Bösze 2:3

75 Dávid Gombos 2:2

45 Marijan Markovi? 1:2

14 Benedikt Bertl 1:1

2 Raphael Jahrmann 0:1

