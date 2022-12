ASK Markt Neuhodis: Der Aufstieg soll im zweiten Anlauf gelingen

Details Freitag, 16. Dezember 2022 12:24

In der vergangenen Saison verpasste der ASK Markt Neuhodis in der Meistergruppe Süd den Aufstieg in die 1. Klasse Süd. In der jetzigen Herbstsaison grüßt man wie schon im Vorjahr von der Tabellenspitze. Dem Aufstieg steht nichts mehr im Wege, wenn man zum Saisonende ganz vorn stehen und eine der zwei Mannschaften sein sollte, die sich in der Qualifikation durchsetzen. Das Team von Trainer Johannes Toth hat zwei schussgewaltige Spieler in den eigenen Reihen, Daniel Horvath und Richard Fujsz führen die Torschützenliste dieser Klasse mit zusammen 22 Treffern an.

Ligaportal.at sprach mit Trainer Johannes Toth, wie er die Herbstsaison und seine Mannschaft im Allgemeinen bewertet und welche Ziele er für die Rückrunde hat.

Ligaportal: Welches Fazit ziehen Sie nach der Hinrunde?

Toth: „Ein optimales, mit nur einer Niederlage in der Hinrunde kann man zufrieden sein. Außerdem gab es keine verletzten Spieler zu beklagen, im Gegensatz zur letzten Saison, das ist sehr positiv.“

Ligaportal: Wie beurteilen Sie die Trefferausbeute mit den zwei Goalgettern?

Toth: „Horvath war fast die gesamte letzte Saison verletzt, und mit Richard Fujsz haben wir einen guten Kauf gemacht. In dieser Saison zeigen sie auf, was sie können, sie sind eine Klasse für sich.“

Ligaportal: Haben sich die Neuzugänge vom Sommer bewährt, haben sie die Erwartungen erfüllt?

Toth: „Neuzugang Milan Baliko ist ein hervorragender Torwart, Richard Fujsz ist ein richtiger Goalgetter, sowie ein junger Spieler aus Schattendorf und die haben unsere Erwartungen voll erfüllt.“

Ligaportal: Wie hat der ASK die Wintervorbereitung in Angriff genommen, gibt es schon einen genauen Fahrplan?

Toth: „Wir haben nach dem Ende der Herbstsaison sofort mit dem Training aufgehört. Jetzt haben alle Spieler frei bis zum Beginn des Mannschaftstrainings am 20. Januar. Ein Programm zum Lauftraining haben sie keines bekommen, denn die Legionäre nehmen in Ungarn an Hallenfußball-Turnieren teil und die jungen einheimischen Spieler gehen auch in die Halle. Das erste Vorbereitungsspiel ist ein Derby gegen Zuberbach.“

Ligaportal: Nach dem Herbstmeistertitel, welche Ziele steckt ihr euch für die Rückrunde?

Toth: „Wir möchten aufsteigen, haben sechs Punkte Vorsprung und müssen schauen, dass wir Hannersdorf auf Abstand halten.“