2. Klasse Süd B: Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2023 ist...

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten Spieler der Herbstsaison 2023. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einen neuen Sensationsrekord verzeichnete. Österreichweit wurden in sechs Wochen erstmals über 3,7 (!) Millionen Stimmen abgegeben - ein absoluter Wahnsinn! Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2023 ist... Mate Temlen (UFC Gerersdorf-Sulz)

Endergebnis:

1. Mate Temlen (UFC Gerersdorf-Sulz / 3444 Stimmen)

2. Laszlo Toth (UFC Gerersdorf-Sulz / 388 Stimmen)

3. Aljaz Tusak (FC Minihof-Liebau / 334 Stimmen)

4. David Sagmeister (FC Stinatz / 252 Stimmen)

5. Sebastian Weinhofer (SV Eltendorf / 138 Stimmen)

6. Jürgen Grill (Wallendorf-Mogersdorf / 80 Stimmen)

6. Mario Jandrisevits (UFC Gerersdorf-Sulz / 80 Stimmen)

7. Manuel Lex (Wallendorf-Mogersdorf / 77 Stimmen)

8. Simon Jandrisevits (UFC Gerersdorf-Sulz / 75 Stimmen)

9. Tobias Menzel (FC Minihof-Liebau / 66 Stimmen)



