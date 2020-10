SV Zuberbach feiert den 3. Heimsieg in Folge

Details Montag, 19. Oktober 2020 16:26

Am Sonntag empfing SV Zuberbach vor eigenem Publikum den Tabellenfünften Deutsch Schützen. Das Ziel der Heimischen war klar: drei Punkte sollen die Fans zum Jubeln bringen. In der letzten Begegnung beider Mannschaften wurden die Punkte geteilt. Diesmal war das Kräfteverhältniss relativ klar verteilt.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten

SV Zuberbach geht früh in Front

In den ersten Minuten kam der SV Zuberbach gefährlich nahe an den Strafraum des Gegners heran und konnte das auch sogleich in einen zählbaren Torerfolg ummünzen. Tamas Leitold zeigte in der 5. Minute seine Qualitäten in der Offensive und stellte auf 1:0, er war nach einem etwas unglücklich abgefälschtem Corner zur Stelle. Deutsch Schützen steckte den frühen Rückstand gut weg, setzte in weiterer Folge den Gegner unter Druck und kam zu Tormöglichkeiten, die nachfolgend in einem Treffer resultierten, Adam Tamas setzte sich auf rechts gut durch und lupfte den Ball ins Tor. Doch die hausherren schlugen schnell zurück, wieder schlug man nach einem Corner per Kopf zu, dass war es bis zur Halbzeit.

Hausherren setzen sich durch

In der 56. Minute bewahrte Andras Varga mit dem Treffer zum 3:1 Ruhe vor dem Gehäuse und trug sich in die Torschützenliste ein. Balint Komoroczi versenkte dann nach 61 Minuten den Ball im gegnerischen Tor zum 4:1, er traf sehenswert per linkem Schlenzer. Stefan Kopfensteiner nützte dann noch in Minute 92 eine Unachtsamkeit der gegnerischen Abwehr und schloss zum 4:2 ab. Danach beendet der Schiedsrichter das Spiel und der SV Zuberbach darf nach einem 4:2 über drei Punkte im eigenen Stadion jubeln. In der zweiten Halbzeit zeigte der Unparteiische insgesamt vier Mal Gelb (Balint Komoroczi 53.; Andras Varga 66.; Kilian Wallner 76.; Manuel Tuba 86.)