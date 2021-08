Sieg für Zuberbach im ersten Ligaspiel gegen kämpfendes Deutsch Schützen

Details Montag, 02. August 2021 16:03

Auch in der 2.Klasse Süd B rollte am Wochenende endlich wieder der Ball, der SV Zuberbach ging als leichter Favorit ins Spiel gegen den SV Deutsch Schützen. Es dauerte lange Zeit, bis die Gastgeber ihrer Favoritenrolle gerecht werden konnten, denn bis zur 75.Minute stand es noch 0:0, zudem sorgte ein Eigentor am Ende noch für zusätzliche Spannung.

Zuberbach versuchte von Beginn weg, das Spiel zu bestimmen, was auch gelang. Deutsch Schützen zog sich etwas zurück, machte die Räume jedoch gut eng und machte so den Hausherren das Leben schwer. Dennoch kamen die Zuberbacher zu einigen Möglichkeiten, Deutsch Schützens Schlussmann Marco Horvath konnte sich jedoch einige Male auszeichnen. So blieb es bis zur Pause beim logischen Ergebnis von 0:0, die Zuberbacher wussten, dass es ein Geduldsspiel bis zum Ende hin werden sollte.

Späte Entscheidung in Zuberbach

Und so sollte es auch kommen, denn auch im zweiten Durchgang stemmten sich die Gäste aus Deutsch Schützen gegen die potentielle Niederlage. Immer wieder schaffte man es, einen Fuß dazwischen zu bekommen, einmal musste auch die Stange mithelfen, damit man im Spiel bleibt. Doch nach 78 Minuten nutzte alles nichts mehr, Daniel Dansecs drückte den Ball über die Linie und ließ sich feiern, der Knoten war geplatzt, denn wenig später war Andras Varga zur Stelle und sorgte für die vermeintliche Entscheidung. Doch kurz vor dem Ende wurde es noch einmal spannend, Darko Pavlinovac konnte bei einem Freistoß nicht mehr ausweichen und fälschte den Ball unglücklich ins eigene Tor ab, es war jedoch zu spät für einen echten Sturmlauf der Gäste, womit es beim knappen aber verdienten Erfolg für die Hausherren blieb.

"Wir wussten, dass es ein Geduldsspiel wird und das Deutsch Schützen vor allem kämpferisch top ist. Am Ende haben wir uns aber verdient durchgesetzt", so Zuberbachs Sektionsleiter Klaus Brandstätter.

Der Beste: Kristof Kuroli (Zuberbach)

