Ollersdorf macht Boden gut und setzt sich mit Sieg auf Platz 2

Details Montag, 16. August 2021 18:41

Auch im Süden des Landes rollte am Wochenende wieder der Ball, diesmal hieß das Duell Hannersdorf gegen den SV Ollersdorf. Die drei Punkte gingen am Sonntag aufs Konto vom SV Ollersdorf, der Gast setzte sich mit einem 2:1 gegen den SV Hannersdorf durch. Die Zuseher sahen ein packendes Spiel mit guten Möglichkeiten auf beiden Seiten.

Die Partie begann sehr flott, Hannersdorf übernahm schnell die Kontrolle und versuchte die Gäste mit Pressing unter Druck zu setzen. Dies gelang auch relativ gut, Hannersdorf hatte mehr vom Spiel und auch in der ersten Halbzeit die besseren Möglichkeiten, jubeln durfte jedoch der Gegner aus Ollersdorf. Kurz vor der Pause setzte es für Hannersdorf nämlich die kalte Dusche, Christian Konrad vollendete einen Angriff zur etwas überraschenden Führung für die Gäste, danach ging es für beide Mannschaften in die Kabinen.

Ollersdorf mit perfektem Timing

Auch den Start in die zweite Halbzeit werden die Hannersdorfer nicht so schnell vergessen, denn wieder schlug Ollersdorf überraschenderweise zu, diesmal war es Julian Strobl, der trocken auf 2:0 stellte. Hannersdorf brauchte etwas, um sich von dem Schock zu erholen, der Anschlusstreffer durch Tomislav Coric kam zwar eigentlich rechtzeitig, doch am Ende setzte es eine Heimniederlage für die Hannersdorfer. Der SV Ollersdorf reklamierte mit diesem Sieg einen Sprung in der Tabelle für sich, man rangiert zu diesem frühen Saisonzeitpunkt nun auf dem zweiten Platz. Zwei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz.

"Wir haben zu fast perfekten Zeitpunkten die Tore gemacht, Hannersdorf war erste Halbzeit besser, so fair muss man sein", so ein fairer Walter Paul seitens der Gäste.

Der Beste: Ervin Bella (Ollersdorf)

2. Klasse Süd B: SV Hannersdorf – SV Ollersdorf, 1:2 (0:1)

44 Christian Konrad 0:1

50 Julian Strobl 0:2

73 Tomislav Coric 1:2

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!