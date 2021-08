Markt Neuhodis siegt souverän und setzt sich an die Spitze

Details Montag, 23. August 2021 17:07

Auch in der 2.Klasse im Süden gab es am Wochenende ein echtes Spitzenspiel. Der ASK Markt Neuhodis fügte dem SC Auer Liegenschaftsverwaltung Schachendorf am Sonntag die erste Saisonniederlage zu und gewann mit 5:2.

Beide Mannschaften starteten gut ins Spiel, man neutralisierte sich in den ersten Minuten, ehe dann die Gastgeber immer mehr das Kommando übernahmen, bis zum ersten Treffer musste man allerdings etwas warten, Daniel Horvath brachte Markt Neuhodis erst in der 32. Minute in Front. Der Tabellenprimus hatte zur Pause also eine knappe Führung auf dem Zettel stehen, Schachendorf wurde nur einmal wirklich gefährlich, als ein Ball nur den Weg an die Latte fand.

Schnelle Entscheidung

Im zweiten Durchgang erwartete man dann eine etwas offensivere Schachendorfer Mannschaft, doch est kam erst gar nicht zum Sturmlauf der Gäste. Daniel Horvath beendete bereits nach 50 Minuten beinahe jede Hoffnung für die Gäste, wenig später legte Mark Varga mit einem satten Schuss aus gut 20 Metern nach, doch die Gäste gaben sich nicht auf. Ivan Babic sorgte kurz wieder für Spannung, ehe Marcus Varga wieder den alten Abstand herstellte.Georg Marlovits und Stefan Hebteler setzten dann den Schlusspunkt in einer torreichen Partie. Der ASK Markt Neuhodis ist jetzt mit sieben Zählern punktgleich mit dem SC Schachendorf und steht aufgrund des besseren Torverhältnisses von 12:8 auf dem ersten Platz. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

"Der Sieg geht über die 90 Minuten gesehen für mich in Ordnung, mit dem dritten Tor war das Spiel quasi entschieden", so Markt Neuhodis Sektionsleiter Andreas Horvath.

Die Besten: Florian Lukschander, Mark Varga (beide Markt Neuhodis)

2. Klasse Süd B: ASK Markt Neuhodis – SC Auer Liegenschaftsverwaltung Schachendorf, 5:2 (1:0)

32 Daniel Horvath 1:0

54 Daniel Horvath 2:0

63 Mark Varga 3:0

71 Ivan Babic 3:1

80 Marcus Varga 4:1

82 Georg Michael Marlovits 4:2

90 Stefan Habetler 5:2

