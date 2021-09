Markt Neuhodis siegt im Spitzenspiel gegen Hannersdorf!

Details Sonntag, 19. September 2021 10:28

Markt Neuhodis und Hannersdorf lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 4:3 endete. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied. Bereits das Hinspiel hatte ASK Markt Neuhodis in Runde 1 für sich entschieden und einen 4:2-Sieg gefeiert.

Mark Varga sicherte dem Gastgeber vor 200 Zuschauern die Führung (2.). Joachim Parapatits schoss die Kugel zum 2:0 für den Tabellenführer über die Linie (30.). In der 36. Minute witterte Goran Piskovic seine Chance und brachte die Gäste mit den Treffer zum 1:2 wieder heran. Doch noch vor dem Pausenpfiff erhöhte Markt Neuhodis durch Kevin Erdoedi auf 3:1 (41.) und dämpfte die Erwartungen der Hannersdorf-Fans wieder spürbar. Mit der Führung für ASK Markt Neuhodis ging es in die Kabine.



In der 47. Minute brachte Michael Mayer den Ball im Netz von Markt Neuhodis unter und somit sein Team bis auf einen Treffer wieder heran. Doch in der 67. Minute ließ sich Daniel Horvath nicht zweimal bitten und verwertete zum 4:2 für ASK Markt Neuhodis. In der Nachspielzeit (97.) gelang Niklas Horvath nur mehr der Anschlusstreffer für Hannersdorf und damit Ergebniskorrektur. Am Schluss siegte Markt Neuhodis gegen den Gast nicht unverdient mit 4:3.

Mit beeindruckenden 27 Treffern stellt ASK Markt Neuhodis den besten Angriff der 2. Klasse Süd B. Die Saison von Markt Neuhodis verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat ASK Markt Neuhodis nun schon sechs Siege und ein Remis auf dem Konto, während es erst eine Niederlage setzte. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte Markt Neuhodis seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt fünf Spiele ist es her.

Fünf Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von SV Hannersdorf. Hannersdorf baute die gute Serie (zwölf Punkte aus fünf Spielen) nicht aus und bleibt auf dem zweiten Tabellenplatz.

Die drei ergatterten Zähler geben den Aufstiegshoffnungen von ASK Markt Neuhodis weitere Nahrung, die nun mit vier Punkten Vorsprung die Tabelle anführen.

2. Klasse Süd B: ASK Markt Neuhodis – SV Hannersdorf, 4:3 (3:1)

2 Mark Varga 1:0

30 Joachim Parapatits 2:0

36 Goran Piskovic 2:1

41 Kevin Erdoedi 3:1

47 Michael Mayer 3:2

67 Daniel Horvath 4:2

97 Niklas Horvath 4:3

