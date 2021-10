Kurz vor Toresschluss: Sagmeister stellt Sieg sicher und lässt Zuberbach stolpern!

Details Montag, 18. Oktober 2021 15:42

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung vom SV Ollersdorf und dem SV Zuberbach, die mit 2:1 endete. Gegen Ollersdorf setzte es für Zuberbach eine ungeahnte Pleite, auch hinsichtlich der Tabelle ist das Ergebnis für die Zuberbacher alles andere als gut. Im Hinspiel hatte noch der SV Zuberbach für klare Verhältnisse gesorgt und einen 3:0-Sieg verbucht.

Die Partie begann für die favorisierten Gäste gleich mit einem Schock. Julian Strobl brachte den SV Ollersdorf nach elf Minuten die 1:0-Führung, Zuberbach war nicht gut im Spiel und tat sich in den ersten 45 Minuten mit dem Gegner etwas schwerer als gedacht. Bis zur Pause blieb es bei der knappen Führung für die Hausherren aus Ollersdorf, Zuberbach hatte Arbeit vor sich.

Später Treffer besiegelt Schicksal

In der zweiten Halbzeit waren die Zuberbacher dann engagierter, Balint Komoroczi nutzte einen Stellungsfehler in der Hintermannschaft der Ollersdorfer eiskalt aus. Jetzt dachten viele, dass Zuberbach das Spiel wohl drehen würde, doch dem war nicht so, man warf zwar alles nach vorne, musste am Ende dann aber sogar noch den zweiten Gegentreffer einstecken, Franz Sagmeister besiegelte das Schicksal für enttäuschte Zuberbacher. Während der SV Ollersdorf am nächsten Sonntag (15:30 Uhr) beim ASK Markt Neuhodis gastiert, steht für Zuberbach einen Tag vorher der Schlagabtausch beim SV Kirchfidisch auf der Agenda.

"Natürlich ist es etwas glücklich, wenn man in der 92.Minute den Siegtreffer erzielt, wr haben jedoch brav gespielt, Zuberbach musste gewinnen, wir hatten nichts zu verlieren", so Ollersdorfs Trainer Walter Paul.

Der Beste: Martin Koch (Ollersdorf)

2. Klasse Süd B: SV Ollersdorf – SV Zuberbach, 2:1 (1:0)

11 Julian Strobl 1:0

52 Balint Komoroczi 1:1

91 Georg-Franz Sagmeister 2:1

