Deutsch Schützen verliert Spitzenspiel gegen Hannersdorf

Details Montag, 03. Oktober 2022 18:58

Drei Punkte gingen am Sonntag aufs Konto von Hannersdorf. Die Gastgeber setzten sich mit einem 2:1 gegen Deutsch Schützen durch. Einen packenden Auftritt legte SV Hannersdorf dabei jedoch nicht hin. Im Hinspiel hatte Deutsch Schützen das bessere Ende für sich reklamiert und einen 3:2-Sieg geholt.

Darko Hitrec brachte Hannersdorf in der elften Minute in Front. Zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit (44.) schoss Julian Lang einen weiteren Treffer für SV Hannersdorf. Mit der Führung für Hannersdorf ging es in die Halbzeitpause. In der Nachspielzeit (92.) gelang Adam Tamas der Anschlusstreffer für Deutsch Schützen. Obwohl SV Hannersdorf nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es Deutsch Schützen zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 2:1.

Trotz der drei Zähler machte Hannersdorf im Klassement keinen Boden gut. Die Offensivabteilung von SV Hannersdorf funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 22-mal zu. Mit vier Siegen in Folge ist Hannersdorf so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Nach neun absolvierten Begegnungen nimmt Deutsch Schützen den dritten Platz in der Tabelle ein. Nur einmal gingen die Gäste in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Nur einmal gab sich Deutsch Schützen bisher geschlagen. SV Hannersdorf sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf sechs summiert. In der Bilanz kommen noch ein Unentschieden und drei Niederlagen dazu.

In zwei Wochen trifft Hannersdorf auf den nächsten Prüfstein, wenn man am 15.10.2022 bei SC Auer Liegenschaftsverwaltung Schachendorf antritt. Nächsten Samstag (15:30 Uhr) kommt es zum Aufeinandertreffen von Deutsch Schützen mit SC Schachendorf.

2. Klasse Süd B: SV Hannersdorf – Deutsch Schützen, 2:1 (2:0)

92 Adam Tamas 2:1

44 Julian Lang 2:0

11 Darko Hitrec 1:0