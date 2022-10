Klare Sache für Deutsch Schützen gegen Schachendorf!

Details Sonntag, 09. Oktober 2022 20:12

Deutsch Schützen drehte einen 0:1-Pausenrückstand und kam am Ende zu einem deutlichen 5:2-Erfolg gegen Schachendorf. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. Deutsch Schützen löste die Pflichtaufgabe mit Bravour. Durch das 1:1 im Hinspiel war es keinem der beiden Teams gelungen, einen Sieg für sich zu verbuchen.

SC Auer Liegenschaftsverwaltung Schachendorf ging durch Cedric Marcel `t Jampens in der 36. Minute in Führung. Die Gäste nahmen die knappe Führung mit in die Kabine.



Gabor Toth trug sich in der 46. Spielminute in die Torschützenliste ein. Adam Tamas machte in der 48. Minute das 2:1 von Deutsch Schützen perfekt. Doppelpack für die Gastgeber: Nach seinem ersten Tor (51.) markierte Daniel Dancsecs wenig später seinen zweiten Treffer (57.). Andreas Wallner vollendete zum sechsten Tagestreffer in der 71. Spielminute. Ivan Babic verkürzte für SC Schachendorf später in der 79. Minute auf 2:5. Letzten Endes ging Deutsch Schützen im Duell mit Schachendorf als Sieger hervor.

Trotz des Sieges bleibt Deutsch Schützen auf Platz drei. Mit 23 geschossenen Toren gehört Deutsch Schützen offensiv zur Crème de la Crème der 2. Klasse Süd B. Nur einmal gab sich Deutsch Schützen bisher geschlagen. In den letzten fünf Partien rief Deutsch Schützen konsequent Leistung ab und holte acht Punkte.

SC Auer Liegenschaftsverwaltung Schachendorf bekommt das Defensivmanko nicht in den Griff und steckt weiter im Keller fest. Mit erschreckenden 38 Gegentoren stellt SC Schachendorf die schlechteste Abwehr der Liga. Schachendorf kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf acht summiert. Ansonsten stehen noch drei Unentschieden in der Bilanz. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte SC Schachendorf deutlich. Insgesamt nur zwei Zähler weist SC Auer Liegenschaftsverwaltung Schachendorf in diesem Ranking auf.

Die Defensivleistung von Schachendorf lässt weiter zu wünschen übrig. Auch bei der klaren Niederlage gegen Deutsch Schützen offenbarte SC Auer Liegenschaftsverwaltung Schachendorf eklatante Mängel und stellt somit weiter die schlechteste Abwehr der Liga.

Am nächsten Samstag reist Deutsch Schützen zu ASK Markt Neuhodis, zeitgleich empfängt SC Schachendorf SV Hannersdorf.

2. Klasse Süd B: Deutsch Schützen – SC Auer Liegenschaftsverwaltung Schachendorf, 5:2 (0:1)

79 Ivan Babic 5:2

71 Andreas Wallner 5:1

57 Daniel Dancsecs 4:1

51 Daniel Dancsecs 3:1

48 Adam Tamas 2:1

46 Gabor Toth 1:1

36 Cedric Marcel `t Jampens 0:1