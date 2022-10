UFC Siget weiterhin gut in Form

Details Montag, 17. Oktober 2022 23:49

Mit einem knappen 3:2 endete das Match zwischen UFC Siget und Wolfau an diesem 13. Spieltag. Die Ausgangslage sprach für UFC Siget in der Wart, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Das Hinspiel war 1:0 für SV Wolfau ausgegangen.

UFC Siget erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Nikola Vucelic traf in der fünften Minute zur frühen Führung. Ralph Ringbauer schoss die Kugel zum 2:0 für die Gastgeber über die Linie (19.). Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte David Sagmeister den Vorsprung von UFC Siget in der Wart auf 3:0 (41.). Die Überlegenheit von UFC Siget spiegelte sich in einer deutlichen Halbzeitführung wider. Für das erste Tor von Wolfau war Goran Proykov verantwortlich, der in der 56. Minute das 1:3 besorgte. Das 2:3 der Gäste bejubelte Marco Fink (85.). SV Wolfau steigerte sich nach desolatem Beginn im Laufe der Partie. Unterm Strich erwies sich der Rückstand jedoch als zu groß, als dass Wolfau etwas hätte mitnehmen können.

Bei UFC Siget in der Wart präsentierte sich die Abwehr angesichts 22 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (29). UFC Siget machte in der Tabelle einen Schritt nach vorne und steht nun auf dem dritten Platz. Die letzten Resultate von UFC Siget in der Wart konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

SV Wolfau muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Kurz vor Saisonende steht Wolfau mit elf Punkten auf Platz fünf. In der Verteidigung von SV Wolfau stimmt es ganz und gar nicht: 24 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Vom Glück verfolgt war Wolfau in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

Am nächsten Samstag reist UFC Siget zu Deutsch Schützen, zeitgleich empfängt SV Wolfau SV "Christbaum-Fröhlich" Kirchfidisch.

2. Klasse Süd B: UFC Siget in der Wart – SV Wolfau, 3:2 (3:0)

85 Marco Fink 3:2

56 Goran Proykov 3:1

41 David Sagmeister 3:0

19 Ralph Ringbauer 2:0

5 Nikola Vucelic 1:0