Leader Markt Neuhodis siegt souverän gegen Siget

Am Sonntagnachmittag gelang Markt Neuhodis ein souveränen 5:2-Heimerfolg über Siget in der Wart, wahren die Hausherren damit den Platz an der Sonne. Das Hinspiel hatte UFC Siget in der Wart mit 4:1 gewonnen.

Klare Verhältnisse im ersten Akt legen Grundstein

Markt Neuhodis erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Daniel Horvath traf in der sechsten Minute zur frühen Führung. Richard Fujsz erhöhte für den Spitzenreiter auf 2:0 (28.). Der Halbzeitpfiff war noch nicht ertönt, als Horvath seinen zweiten Treffer nachlegte (42.). ASK Markt Neuhodis gab in Durchgang eins klar den Ton an. Folgerichtig stand zur Pause eine klare Führung auf dem Zettel. Mit dem 4:0 von Fujsz für die Heimmannschaft war das Spiel eigentlich schon entschieden (52.). David Sagmeister verkürzte für UFC Siget später in der 60. Minute auf 1:4. Für das 5:1 von Markt Neuhodis sorgte neuerlich Daniel Horvath, der in Minute 82 zur Stelle war. Mit dem Treffer zum 2:5 in der 90. Minute machte David Sagmeister zwar seinen Doppelpack perfekt – die Pleite der Gäste war zu diesem Zeitpunkt aber schon in Stein gemeißelt. Ein starker Auftritt ermöglichte Markt Neuhodis am Sonntag einen ungefährdeten Erfolg gegen UFC Siget in der Wart.

Nach 14 Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für ASK Markt Neuhodis 35 Zähler zu Buche. Ein Vorbeikommen an der Hintermannschaft von Markt Neuhodis gab es in diesem Fußballjahr nur selten: Lediglich 15 Gegentreffer nahm ASK Markt Neuhodis hin. Sechs Spiele währt bereits die Serie, in der Markt Neuhodis ungeschlagen ist.

UFC Siget befindet sich mit 24 Zählern zwischenzeitlich auf Tabellenplatz vier.

ASK Markt Neuhodis ist am Sonntag (15:30 Uhr) bei SV "Christbaum-Fröhlich" Kirchfidisch zu Gast. Der nächste Gegner von UFC Siget in der Wart, welcher in zwei Wochen, am 01.04.2023, empfangen wird, ist SV Kirchfidisch.

2. Klasse Süd B: ASK Markt Neuhodis – UFC Siget in der Wart, 5:2 (3:0)

90 David Sagmeister 5:2

82 Daniel Horvath 5:1

60 David Sagmeister 4:1

52 Richard Fujsz 4:0

42 Daniel Horvath 3:0

28 Richard Fujsz 2:0

6 Daniel Horvath 1:0

