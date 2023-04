Leader Markt Neuhodis zwingt auch Wolfau in die Knie

Details Sonntag, 02. April 2023 19:38

Mit einem knappen 2:1 endete das Match zwischen Markt Neuhodis und Wolfau an diesem 19. Spieltag am Sonntagnachmittag - damit wurde der Tabellenführer seiner Favoritenrolle gerecht. Im Hinspiel hatte Markt Neuhodis keinerlei Probleme mit Wolfau gehabt und einen 4:1-Erfolg verbucht.

Knappe Angelegenheit

ASK Markt Neuhodis ging durch Christian Janisch in der 17. Minute in Führung. Der Unparteiische beendete die erste Halbzeit, ohne dass weitere Tore fielen. Marko Santor witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:1 für SV Wolfau ein (55.) und ließ die Gäste damit kurzfristig von einer Überraschung träumen. Dass Markt Neuhodis in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Joachim Parapatits, der in der 76. Minute zur Stelle war und zum 2:1-Siegtreffer einschob. Der Tabellenführer zog den Kopf damit noch aus der Schlinge und zieht vorne weg weiter einsame Kreise.

Das Konto von Markt Neuhodis zählt mittlerweile 41 Punkte. Mit beeindruckenden 53 Treffern stellt ASK Markt Neuhodis den besten Angriff der 2. Klasse Süd B. Nur einmal gab man sich bisher geschlagen.

Mit nun schon zehn Niederlagen, aber nur drei Siegen und drei Unentschieden sind die Aussichten von Wolfau alles andere als positiv.

Mit 41 Punkten auf der Habenseite herrscht bei ASK Markt Neuhodis eitel Sonnenschein. Hingegen ist bei SV Wolfau nach sieben Spielen ohne Sieg der Wurm drin.

Markt Neuhodis tritt am kommenden Samstag bei Deutsch Schützen an, Wolfau empfängt am selben Tag UFC Siget in der Wart.

2. Klasse Süd B: ASK Markt Neuhodis – SV Wolfau, 2:1 (1:0)

76 Joachim Parapatits 2:1

55 Marko Santor 1:1

17 Christian Janisch 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei