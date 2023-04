7:2! Hannersdorf düpiert Schachendorf

Details Sonntag, 09. April 2023 08:55

Hannersdorf fertigte SC Schachendorf am Samstag nach allen Regeln der Kunst mit 7:2 ab, als man sich im Zuge der 20. Runde in der 2. Klasse Süd B gegenüberstand. Das enge Hinspiel hatte Hannersdorf durch ein 2:1 siegreich gestaltet.

Messe schon in Akt eins gelesen

SV Hannersdorf erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Leo Jakopec traf in der fünften Minute zur frühen Führung. Tomislav Coric sorgte mit einem lupenreinen Hattrick für das 4:0 (11./28./44.) aus der Perspektive von Hannersdorf. Das überzeugende Auftreten der Heimischen fand Ausdruck in einer klaren Halbzeitführung. Den Vorsprung von Hannersdorf ließ Michael Mayer in der 50. Minute anwachsen. Jakopec gelang ein Doppelpack (62./67.), mit dem er das Ergebnis auf 7:0 hochschraubte. Mit zwei schnellen Treffern von Georg Michael Marlovits (68.) und Roko Zilic (73.) machte Schachendorf zumindest zwei Ehrentreffer dingfest. Der Schiedsrichter pfiff schließlich das Spiel ab, in dem SV Hannersdorf bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde.

Hannersdorf belegt mit 36 Punkten den zweiten Tabellenplatz. Die Angriffsreihe von SV Hannersdorf lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 44 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Nur dreimal gab sich der Hausherr bisher geschlagen. Elf Spiele ist es her, dass SV Hannersdorf zuletzt eine Niederlage kassierte.

Trotz der Schlappe behält SC Auer Liegenschaftsverwaltung Schachendorf den siebten Tabellenplatz bei. Mit 58 Toren fing sich der Gast die meisten Gegentore in der 2. Klasse Süd B ein. Für Schachendorf sprangen in den letzten fünf Spielen nur vier Punkte heraus.

Hannersdorf gibt am Sonntag seine Visitenkarte bei ASK Markt Neuhodis ab. In zwei Wochen trifft SC Auer Liegenschaftsverwaltung Schachendorf auf den nächsten Prüfstein, wenn man am 23.04.2023 bei Markt Neuhodis antritt.

2. Klasse Süd B: SV Hannersdorf – SC Auer Liegenschaftsverwaltung Schachendorf, 7:2 (4:0)

73 Roko Zilic 7:2

68 Georg Michael Marlovits 7:1

67 Leo Jakopec 7:0

62 Leo Jakopec 6:0

50 Michael Mayer 5:0

44 Tomislav Coric 4:0

28 Tomislav Coric 3:0

11 Tomislav Coric 2:0

5 Leo Jakopec 1:0

