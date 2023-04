Tore am Fließband: Siget mit Kantersieg bei Wolfau

Details Sonntag, 09. April 2023 09:10

Am Samstagnachmittag kassierte Wolfau im Zuge der 20. Runde eine 2:5-Heimniederlage gegen Sieg an der Wart. Knappe Kiste: Im Hinspiel hatte UFC Siget in der Wart gegen Wolfau mit 3:2 die Nase vorn.

Tore am laufenden Band

David Ruzsas machte in der 29. Minute das 1:0 von UFC Siget perfekt. Die passende Antwort hatte Petar Jazvic parat, als er in der 31. Minute zum Ausgleich traf. Nikola Vucelic versenkte die Kugel zum 2:1 (39.) für den Gast und sorgte damit für den abermaligen Führungstreffer. UFC Siget in der Wart hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Für den nächsten Erfolgsmoment des Gasts sorgte Goran Proykov (62.) mit seinem Treffer zum 3:1, ehe David Ruzsas das 4:1 markierte (73.) - damit hielt die Vorentscheidung längst Einzug. In der 77. Minute brachte Marko Santor das Netz für SV Wolfau zum Zappeln und besorgte einen weiteren Anschlusstreffer. Mit dem 5:2 sicherte Nikola Vucelic UFC Siget nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (80.). Am Schluss gewann UFC Siget in der Wart gegen Wolfau souverän und deutlich.

SV Wolfau musste sich nun schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da man insgesamt nur drei Siege und drei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte SV Wolfau die fünfte Pleite am Stück.

Trotz des Sieges bleibt UFC Siget auf Platz drei. Die Angriffsreihe von UFC Siget in der Wart lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 42 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen.

Wolfau stellt sich am Sonntag (16:30 Uhr) bei SV "Christbaum-Fröhlich" Kirchfidisch vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt UFC Siget in der Wart Deutsch Schützen.

2. Klasse Süd B: SV Wolfau – UFC Siget in der Wart, 2:5 (1:2)

80 Nikola Vucelic 2:5

77 Marko Santor 2:4

73 David Ruzsas 1:4

62 Goran Proykov 1:3

39 Nikola Vucelic 1:2

31 Petar Jazvic 1:1

29 David Ruzsas 0:1

