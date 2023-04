Furioses Spitzenspiel: Markt Neuhodis bezwingt Hannerdorf nach Torfestival in Unterzahl

Details Sonntag, 16. April 2023 19:49

Am Sonntagnachmittag stand im Zuge der 21. Runde das Topspiel zwischen dem ASK Markt Neuhodis und dem SV Hannersdorf auf dem Programm. Dabei schien der Gast mit einem 3:1-Pausenstand schon wie der sichere Sieger aus, doch kam dann der Turnaround der Hausherren mit einer starken kämpferischen Darbietung - Endstand 4:3. Im Hinspiel hatte sich kein Sieger gefunden. 2:2 hatte das Endergebnis gelautet.

Packendes Topspiel

Goran Piskovic war es, der vor 300 Zuschauern für SV Hannersdorf via Elfmeter den Führungstreffer besorgte (9.). Bereits in der 14. Minute erhöhte Tomislav Coric den Vorsprung der Gäste. Daniel Horvath ließ sich in der 20. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:2 für Markt Neuhodis - ebenfalls vom Elfmeterpunkt. Mit dem Tor zum 3:1 steuerte Piskovic bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (27.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. ASK Markt Neuhodis hatte das Spiel nicht aufgegeben. Horvath schoss den Anschluss (55.), Mark Varga traf zum Ausgleich (60.) und Richard Fujsz brachte schließlich die Führung (92.). Die Schlussphase musste der Ligaprimus ohne Joachim Parapatits bestreiten, der in der 70. Minute mit der Gelb-Roten Karte vom Platz gestellt wurde. Ein starker Auftritt ermöglichte dem Gastgeber am Sonntag trotz Unterzahl einen Erfolg gegen Hannersdorf.

Nach 18 Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für Markt Neuhodis 45 Zähler zu Buche. Zehn Spiele ist es her, dass ASK Markt Neuhodis zuletzt eine Niederlage kassierte.

SV Hannersdorf belegt mit 36 Punkten den zweiten Tabellenplatz. Die gute Bilanz von Hannersdorf hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte man bisher elf Siege, drei Remis und vier Niederlagen. Hannersdorf baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Nach Markt Neuhodis stellt SV Hannersdorf mit 47 Toren die zweitbeste Offensive der Liga.

Am kommenden Sonntag trifft ASK Markt Neuhodis auf SC Auer Liegenschaftsverwaltung Schachendorf (16:00 Uhr), Hannersdorf reist tags zuvor zu UFC Siget in der Wart (16:30 Uhr).

2. Klasse Süd B: ASK Markt Neuhodis – SV Hannersdorf, 4:3 (1:3)

92 Richard Fujsz 4:3

60 Mark Varga 3:3

55 Daniel Horvath 2:3

27 Goran Piskovic 1:3

20 Daniel Horvath 1:2

14 Tomislav Coric 0:2

9 Goran Piskovic 0:1

