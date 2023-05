"Dreier" im Nachtragsspiel: Deutsch Schützen siegt bei Siget in der Wart

Details Montag, 01. Mai 2023 19:30

Am Montagnachmittag standen sich Siget und Deutsch Schützen im Zuge der 21. Runde in einem Nachtragsspiel gegenüber - die Gäste setzten sich dabei mit 3:1 durch und verbuchten die drei Punkte. Die Mannschaften waren mit einem 1:1-Unentschieden auseinandergegangen.

Doppelpacker Pakai bringt Gast auf die Siegerstraße

Norbert Pakai ließ sich in der 13. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:0 für Deutsch Schützen. Ohne dass sich am Stand noch etwas geändert hatte, verabschiedeten sich beide Mannschaften zur Pause in die Kabinen. Den Hausherren gelang zeitnah nach dem Seitenwechsel durch Oliver Kiss das 1:1 (54.). Der Treffer zum 2:1 sicherte Deutsch Schützen nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Pakai in diesem Spiel (74.) - der hauchzarte Vorsprung war wiederhergestellt. Andreas Wallner stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 3:1 für Deutsch Schützen her (86.) und setzte damit den Schlusspunkt. Schlussendlich reklamierte Deutsch Schützen einen Sieg in der Fremde für sich und wies UFC Siget in die Schranken.

Kurz vor Saisonende steht UFC Siget in der Wart mit 30 Punkten auf Platz drei. Der letzte Dreier liegt für die Heimmannschaft bereits drei Spiele zurück.

Trotz des Sieges bleibt Deutsch Schützen auf Platz vier. Nur dreimal gab sich Deutsch Schützen bisher geschlagen. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte Deutsch Schützen seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt fünf Spiele ist es her.

Das nächste Mal ist UFC Siget am 06.05.2023 gefordert, wenn ASK Markt Neuhodis zu Gast ist. Kommenden Sonntag (17:00 Uhr) muss Deutsch Schützen auswärts antreten. Es geht gegen SV Hannersdorf.

2. Klasse Süd B: UFC Siget in der Wart – Deutsch Schützen, 1:3 (0:1)

86 Andreas Wallner 1:3

74 Norbert Pakai 1:2

54 Oliver Kiss 1:1

13 Norbert Pakai 0:1

