Markt Neuhodis zieht weiter einsame Kreise: Kantersieg bei Siget in der Wart

Details Samstag, 06. Mai 2023 23:34

UFC Siget in der Wart kam gegen ASK Markt Neuhodis mit 0:5 unter die Räder. Markt Neuhodis hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatte der Tabellenführer alle davon und die Partie erfolgreich beendet, als das Match am Samstag unter dem Deckmantel von Spieltag 24 über die Bühne ging. Im Hinspiel war UFC Siget mit 0:4 krachend untergegangen.

Deutliche Geschichte - vom Anfang bis zum Ende

Joachim Parapatits brachte ASK Markt Neuhodis in der 28. Minute in Front. Kurz vor dem Halbzeitpfiff (42.) baute Adam Tamas die Führung der Gäste aus. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Parapatits baute den Vorsprung von Markt Neuhodis in der 84. Minute aus und machte mit dem 3:0 alles klar. Daniel Horvath gelang ein Doppelpack (86./89.), mit dem er das Ergebnis auf 5:0 hochschraubte. ASK Markt Neuhodis überrannte UFC Siget in der Wart förmlich mit fünf Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Kurz vor Saisonende steht UFC Siget mit 31 Punkten auf Platz vier. Mit vier von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen haben die Gastgeber noch Luft nach oben.

Nach 20 Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für Markt Neuhodis 51 Zähler zu Buche. Die Defensive von ASK Markt Neuhodis (22 Gegentreffer) gehört zum Besten, was die 2. Klasse Süd B zu bieten hat. Zwölf Spiele ist es her, dass Markt Neuhodis zuletzt eine Niederlage kassierte.

UFC Siget in der Wart hat das nächste Spiel erst in zwei Wochen, am 21.05.2023 gegen SV "Christbaum-Fröhlich" Kirchfidisch. Am Sonntag empfängt ASK Markt Neuhodis SV Kirchfidisch.

2. Klasse Süd B: UFC Siget in der Wart – ASK Markt Neuhodis, 0:5 (0:2)

89 Daniel Horvath 0:5

86 Daniel Horvath 0:4

84 Joachim Parapatits 0:3

42 Adam Tamas 0:2

28 Joachim Parapatits 0:1

