Pakai glänzt als dreifacher Torschütze: Deutsch Schützen bezwingt Siget

Details Montag, 29. Mai 2023 20:10

Am Montag gelang Deutsch Schützen in einem Torfestival der 28. Runde ein 5:2-Heimsieg über Siget in der Wart. Deutsch Schützen ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen UFC Siget in der Wart einen klaren Erfolg. Im Hinspiel hatten sich die Mannschaften mit einem 1:1-Unentschieden getrennt.

Tore wie am Fließband

Kurz nach Spielbeginn schockte Norbert Pakai UFC Siget und traf für Deutsch Schützen im Doppelpack (3./6.). Beim ersten Treffer war er nach einem Eckball per Kopf erfolgreich, kurz darauf vollstreckte der Angreifer nach einem perfekten Lochpass - ein Auftakt nach Maß! Eigentor in der 24. Minute: Pechvogel Kilian Wallner beförderte den Ball ins eigene Tor und brachte damit UFC Siget in der Wart den 1:2-Anschluss. Deutsch Schützen hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Für die Vorentscheidung waren Romeo Kovacs Braun (51.) und Pakai (58.), der nach einer missglückten Rettungstat nur mehr einschieben hat müssen, mit zwei schnellen Treffern verantwortlich. Ralph Ringbauer verkürzte für UFC Siget später in der 71. Minute auf 2:4. Den Vorsprung von Deutsch Schützen ließ Istvan Makai in der 79. Minute anwachsen. Ein starker Auftritt ermöglichte den Gastgebern am Montag einen ungefährdeten Erfolg gegen UFC Siget in der Wart.

Trotz des Sieges bleibt Deutsch Schützen auf Platz drei. Die Offensive von Deutsch Schützen in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch UFC Siget war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 48-mal schlugen die Angreifer von Deutsch Schützen in dieser Spielzeit zu. Nur dreimal gab sich Deutsch Schützen bisher geschlagen.

UFC Siget in der Wart befindet sich mit 33 Zählern kurz vor dem Abschluss der Saison im Niemandsland der Tabelle.

Die vergangenen Spiele waren für die Gäste nicht von Erfolg gekrönt. Schließlich liegt der letzte Sieg bereits sieben Begegnungen zurück. Mit vier Siegen und einem Unentschieden zeigte sich Deutsch Schützen in den letzten fünf Spielen von der starken Seite.

Für Deutsch Schützen geht es schon am Freitag bei SV Hannersdorf weiter.

2. Klasse Süd B: Deutsch Schützen – UFC Siget in der Wart, 5:2 (2:1)

79 Istvan Makai 5:2

71 Ralph Ringbauer 4:2

58 Norbert Pakai 4:1

51 Romeo Kovacs Braun 3:1

24 Eigentor durch Kilian Wallner 2:1

6 Norbert Pakai 2:0

3 Norbert Pakai 1:0

