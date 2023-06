4:2-Erfolg für Hannersdorf über Deutsch Schützen

Details Freitag, 02. Juni 2023 23:18

Durch ein 4:2 holte sich SV Hannersdorf am Freitag im Rahmen der 25. Runde zu Hause drei Punkte. Der Gast Deutsch Schützen hatte das Nachsehen. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich der Gastgeber die Nase vorn. Das Hinspiel hatte Deutsch Schützen erfolgreich gestalten und mit 3:2 gewinnen können.

Treffer in Hülle und Fülle

Jakob Laky nutzte die Chance für den Gast und beförderte in der 13. Minute das Leder zum 1:0 ins Netz. Wenig später verfehlt ein Pakai-Kopfball knapp das Ziel. Bis zur Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern. Das 1:1 von Hannersdorf stellte Michael Mayer mit einem satten Schuss ins lange Eck sicher (51.). Tomislav Coric war es, der in der 52. Minute den Ball im Tor von Deutsch Schützen unterbrachte und den Doppelschlag herbeiführte. In der 67. Minute erzielte Dominik Laky nach herrlichem Spielzug das 2:2 für Deutsch Schützen. Nur acht Minuten später erzielte SV Hannersdorf die 3:2-Führung durch Ivan Bodganovic aus einem Eckball. Ehe der Abpfiff ertönte, war es Leo Jakopec, der das 4:2 aus Sicht von Hannersdorf aus einem Nachschuss heraus perfekt machte (89.). Am Ende verbuchte SV Hannersdorf gegen Deutsch Schützen einen Sieg.

Trotz des Sieges bleibt Hannersdorf auf Platz zwei. Offensiv konnte SV Hannersdorf in der 2. Klasse Süd B kaum jemand das Wasser reichen, was die 57 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Zuletzt lief es erfreulich für Hannersdorf, was zwölf Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Deutsch Schützen befindet sich mit 33 Zählern kurz vor dem Abschluss der Saison im Niemandsland der Tabelle. Nur viermal gab sich Deutsch Schützen bisher geschlagen.

2. Klasse Süd B: SV Hannersdorf – Deutsch Schützen, 4:2 (0:1)

89 Leo Jakopec 4:2

75 Ivan BogdanoviÄ? 3:2

67 Dominik Laky 2:2

52 Tomislav Coric 2:1

51 Michael Mayer 1:1

13 Jakob Laky 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei