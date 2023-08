Burgauberg gewinnt auswärts bei Eltendorf

Details Samstag, 26. August 2023 21:59

SV Eltendorf steckte am Samstag die erste Saisonniederlage ein und verlor gegen USV Burgauberg im Zuge der 4. Runde in der 2. Klasse Süd B mit 1:3.

Entscheidung erst im zweiten Akt

Vor einer Kulisse von 250 Zuschauern war es Rok Bencik, der das 1:0 für Burgauberg infolge einer Maß-Flanke erzielte. Mund abputzen und weitermachen: Unter diesem Motto stand der Ausgleich, den Eltendorf bereits wenig später besorgte (44.) - Rok Bencik traf via Freistoß. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Das 2:1 von USV Burgauberg bejubelte Peter Fasalek (58.), der nach einem Eckball zum neuerlichen Führungstreffer einschob. Die Gäste bauten die Führung in der Nachspielzeit aus, als Milan Horvath in der 92. Minute traf. Am Ende verbuchte Burgauberg gegen SV Eltendorf einen Sieg.

2. Klasse Süd B: SV Eltendorf – USV Burgauberg, 1:3 (1:1)

92 Milan Horvath 1:3

58 Peter Fasalek 1:2

44 Gergoe Gerebics 1:1

40 Rok Bencik 0:1

