Minihof-Liebau kassiert deutliche Heimpleite gegen Wallendorf-Mogersdorf

Details Samstag, 26. August 2023 22:18

FC Minihof-Liebau hatte am Samstag gegen Wallendorf-Mogersdorf mit 0:4 das Nachsehen und kassierte damit die erste Saisonniederlage. Die Partie ging am 4. Spieltag über die Bühne.

Klare Geschichte für den Gast

Gabor Bartakovics ließ sich in der 13. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:0 für Wallendorf-Mogersdorf. Minihof-Liebau war gewillt auszugleichen. Bis zum Seitenwechsel sprang jedoch nichts Zählbares mehr heraus. Bartakovics schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (60.). Für das 3:0 von Wallendorf-Mogersdorf sorgte Josip Vrbat, der in Minute 75 zur Stelle war. Antonio Mihaljevic stellte schließlich in der 82. Minute den 4:0-Sieg für den Gast sicher. In der 88. Minute erhielt Vjerkoslav Pintarics die Gelb-Rote Karte, sodass FC Minihof-Liebau fortan in Unterzahl agieren musste. Die 0:4-Heimniederlage des Gastgebers war Realität, als der Referee die Partie letztendlich abpfiff.

Dem Blick auf die Tabelle sollte man zum jetzigen Saisonzeitpunkt nicht zu viel Bedeutung beimessen. Doch nach dieser Niederlage ist Minihof-Liebau auf Platz drei abgerutscht.

Durch den Erfolg verbesserte sich Wallendorf-Mogersdorf im Klassement auf Platz vier.

2. Klasse Süd B: FC Minihof-Liebau – Wallendorf-Mogersdorf, 0:4 (0:1)

82 Antonio Mihaljevic 0:4

75 Josip Vrbat 0:3

60 Gabor Bartakovics 0:2

13 Gabor Bartakovics 0:1

